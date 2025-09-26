Qualcomm công bố chip di động nhanh nhất thế giới - Snapdragon 8 Elite Gen 5

Đúng như đã hứa, Qualcomm đã công bố Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, chip flagship của hãng tại Hội nghị Thượng đỉnh Snapdragon đang diễn ra ở Hawaii. Đây là phiên bản kế nhiệm của chip Snapdragon 8 Elite năm ngoái và được Qualcomm quảng cáo là "hệ thống trên chip di động nhanh nhất thế giới".

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) được sản xuất trên quy trình 3nm và đi kèm CPU Oryon thế hệ thứ 3, giúp tăng hiệu năng CPU lên 20% so với thế hệ trước. Hiệu suất năng lượng của CPU cũng được cải thiện 35%.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 sở hữu CPU octa-core với cấu hình 2+6, bao gồm 2 lõi chính có xung nhịp tối đa 4,6 GHz và 6 lõi hiệu năng có xung nhịp lên đến 3,62 GHz. Con chip flagship này cũng được trang bị GPU Adreno để xử lý các tác vụ đồ họa chuyên sâu.

Mặc dù Qualcomm không đề cập đến tên GPU trong tài liệu báo chí nhưng nhà sản xuất chip này cho biết, GPU của Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang lại hiệu suất được cải thiện 23%, hiệu suất năng lượng tốt hơn 20% và khả năng Ray Tracing được cải thiện 25%. Nhìn chung, Snapdragon 8 Elite Gen 5 tăng hiệu suất năng lượng lên đến 16%. Theo Qualcomm, chúng tương đương với thời gian chơi game thêm 1 giờ 48 phút cho các game thủ.

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 giúp cải thiện hiệu suất đáng kể.

Nói về chơi game, Snapdragon 8 Elite Gen 5 hỗ trợ hoàn toàn Unreal Engine 5 cho hình ảnh chất lượng như console, Tile Memory Heap tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và băng thông, Mesh Shading cho phép các nhà phát triển nhóm hình học hiệu quả hơn.

Chip này có NPU Hexagon nhanh hơn 37% và Qualcomm Sensing Hub được nâng cấp, mở khóa các trợ lý AI chuyên dụng, cho trải nghiệm được cá nhân hóa.

Về mặt hình ảnh, Snapdragon 8 Elite Gen 5 được trang bị ISP Spectra AI của Qualcomm với ba ISP AI 20-bit và codec Video Chuyên nghiệp Nâng cao (APV), trở thành nền tảng di động đầu tiên trên thế giới hỗ trợ APV.

Qualcomm cho biết, Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ được trang bị trên các thiết bị từ các OEM và thương hiệu điện thoại thông minh toàn cầu, bao gồm Vivo, iQOO, Oppo, Realme, OnePlus, Honor, ZTE, nubia, RedMagic, Xiaomi, Asus, Sony và Samsung. Các thiết bị được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ được ra mắt trong những ngày tới.