Smartphone Huawei hút khách trở lại khiến Mỹ đau đầu

Dự kiến, doanh số smartphone toàn cầu của năm 2025 chỉ tăng 1,9% so với năm trước, giảm mạnh so với ước tính ban đầu là 4,2%. Nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này được cho là do “những bất ổn mới xung quanh thuế quan của Mỹ”, dẫn đến mức giảm 55% trong doanh số.

Huawei được dự đoán là công ty thành công nhất về tốc độ tăng trưởng smartphone trong năm nay.

Counterpoint cũng dự báo doanh số bán điện thoại ở Bắc Mỹ sẽ giảm 3% vào năm 2025. Công ty cho biết giá smartphone có khả năng tăng cao hơn do các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù mức thuế quan áp dụng cho từng quốc gia không nghiêm trọng như những gì đã được công bố ban đầu, Apple và Samsung vẫn có thể chuyển các chi phí bổ sung này cho người tiêu dùng thông qua việc tăng giá sản phẩm.

Các công ty Mỹ có 3 lựa chọn: trả thuế quan, chuyển toàn bộ hoặc một phần thuế quan cho người tiêu dùng, hoặc tự chịu một phần chi phí. Với dự đoán rằng Apple và Samsung sẽ tăng giá điện thoại mới để giảm bớt gánh nặng thuế quan, người tiêu dùng tại Mỹ có thể phải chi nhiều tiền hơn nếu họ cần mua điện thoại mới vào cuối năm nay. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến sức mua của người dùng.

Tại Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ không có sự tăng trưởng đáng kể nào ngay cả khi có chương trình trợ cấp của chính phủ. Thị trường smartphone lớn thứ ba, Bắc Mỹ, cũng sẽ chứng kiến doanh số giảm do giá tăng liên quan đến thuế quan. Về cơ bản, đây là hai thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách thuế quan của ông Trump.

Kết quả nghiên cứu được đưa ra bởi Counterpoint.

Trái ngược với tình hình chung, Counterpoint đã nâng cao dự báo về Huawei, cho rằng đây sẽ là hãng có tốc độ tăng trưởng doanh số smartphone cao nhất vào năm 2025, đạt 11%. Motorola và Xiaomi đứng thứ hai với mức tăng trưởng 4%, trong khi Apple và Realme dự kiến sẽ tăng trưởng 3% trong cùng năm.

Việc Huawei hiện đang thiết kế chip tiên tiến có thể được chế tạo bằng quy trình 5nm của xưởng đúc SMIC bằng máy in thạch bản cũ hơn chắc chắn sẽ giúp smartphone của hãng thêm hấp dẫn. Đây chính là điều mà chính phủ Mỹ không hề muốn, đặc biệt sau những chiêu bài siết chặt các hạn chế trong thời gian qua.