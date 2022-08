Các nhà cung cấp của Apple Inc đang đàm phán để sản xuất Apple Watch và MacBook lần đầu tiên tại Việt Nam. Báo cáo từ Nikkei Asia cho biết thêm, nhà cung cấp Trung Quốc của Apple là Luxshare Precision Industry và Foxconn có trụ sở tại Đài Loan đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc.

Sắp có Apple Watch và MacBook “made in” Việt Nam.

Apple đã chuyển một số khu vực sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang các thị trường khác, bao gồm cả Ấn Độ - hiện đã sản xuất iPhone 13 trong năm nay và cũng đang có kế hoạch lắp ráp máy tính bảng iPad.

Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, cùng với các quốc gia như Mexico và Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà sản xuất hợp đồng khi các công ty lớn đang cố gắng đa dạng hóa sản xuất và bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.

Việt Nam đang là thị trường lý tưởng của nhiều nhà cung cấp lớn.

Giống như các nhà sản xuất toàn cầu khác, Foxconn, còn được gọi là Hon Hai Precision Industry Co Ltd cũng đang phải đối phó với tình trạng thiếu chip nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sản xuất. Lý do được đưa ra là đại dịch kéo dài và xung đột giữa Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng.

