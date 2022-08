Chưa ra mắt, iOS 16 đã giúp Apple “hút khách” từ đối thủ Android?

Trong khi hệ sinh thái Android bị phân tách bởi nhiều thương hiệu lớn, bao gồm Samsung, Google, Asus, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Nokia,...thì iOS độc quyền cho iPhone do chính Apple sản xuất. Và vào cuối năm ngoái, nhà phân tích J.P.Morgan cho hay, iPhone SE giá rẻ có thể giúp “Nhà Táo” thu hút hơn một tỷ người dùng Android.

Vậy tình cảnh hiện tại ra sao? Công ty bảo mật Beyond Identity đã khảo sát 1.003 người Mỹ để tìm hiểu.

Theo khảo sát mới nhất, 25% người dùng sẽ chuyển sang iPhone vì iOS 16.

Theo một báo cáo hồi tháng 4, iOS đã liên tục giành được thị phần quan trọng trong bốn năm qua, mặc dù Android vẫn chiếm thị phần lớn nhất với 69,74%. Thú vị hơn, các thị trường khác nhau có sở thích khác nhau và ở một số khu vực như Châu Phi, giá iPhone cao là một lý do khiến mọi người chuyển sang sử dụng Android thay thế. Theo báo cáo, iOS chiếm 54% thị trường hệ điều hành ở Bắc Mỹ và Châu Đại Dương.

Theo Beyond Identity, bảo mật là một trong những yếu tố quyết định chính khi người dùng lựa chọn hệ điều hành.

Theo khảo sát mới nhất, 25% người dùng Android tại Mỹ đang xem xét chuyển sang iOS và 49% trong số đó cho rằng iPhone an toàn hơn.

Thực tế cũng cho thấy có nhiều báo cáo hơn về các lỗ hổng bảo mật của Android, mặc dù các sản phẩm của Apple cũng không tránh khỏi những kẻ xâm nhập. Báo cáo cho biết, mặc dù hơn 40% trong cả hai nhóm đã trải qua các cuộc tấn công hoặc lừa đảo phần mềm độc hại, nhưng nhiều người dùng Apple cho biết "chưa bao giờ gặp phải bất kỳ vi phạm bảo mật nào dưới bất kỳ hình thức nào". Khi điều này xảy ra, người dùng iOS có khả năng khôi phục đầy đủ dữ liệu cao hơn 20%.

iPhone được đánh giá bảo mật tốt hơn điện thoại Android.

Khi chủ sở hữu của các điện thoại thông minh Apple và Samsung cao cấp nhất hiện nay được hỏi về nhận thức về bảo mật, người dùng iPhone 13 Pro Max đều khẳng định sản phẩm của mình là thiết bị an toàn nhất mà mình từng sử dụng. Mặt khác, tỷ lệ người dùng iOS cảm thấy an toàn không lớn hơn nhiều so với người dùng Android (76% và 74%).

Lý do khiến 25% người dùng Android chuyển sang iPhone là nhờ phiên bản hệ điều hành mới nhất của “gã khổng lồ” Cupertino - iOS 16. Phiên bản này có nhiều tính năng bảo mật để bảo vệ người dùng khỏi phần mềm gián điệp.

iPhone 13 Pro Max.

Nghiên cứu cũng tiết lộ, người dùng Apple quan tâm hơn về an toàn và thực hiện các biện pháp như sử dụng mã pin sáu chữ số để mở khóa thiết bị và cũng sử dụng nhận dạng khuôn mặt và theo dõi vị trí. Tuy nhiên, người dùng iOS thường quá thoải mái và mất điện thoại thường xuyên hơn người dùng Android.

Tất nhiên, kết quả khảo sát trên chỉ mang tính chất tham khảo. Cả Apple và các nhà cung cấp Android đều tạo ra những chiếc điện thoại thông minh tuyệt vời, nhưng khả năng cao là hệ điều hành iOS 16 có thể giúp “Táo Khuyết” thu hút người dùng hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/chua-ra-mat-ios-16-da-giup-apple-hut-khach-tu-doi-thu-android-1387695.ngn