Samsung sẽ ra mắt smartphone gập lại rẻ hơn cả iPhone 14

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang phát triển các lựa chọn thay thế rẻ hơn cho các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip. Không dừng lại ở đó, công ty đang trong quá trình phát triển các mẫu Galaxy A Fold và A Flip.

Mặc dù Samsung hiện chiếm khoảng 80% thị trường smarpthone gập nhưng có thể phải đối mặt với thách thức gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh. Các tin đồn cho biết Apple có thể đang phát triển một thiết bị gập, cùng với một loạt thiết bị gập giá rẻ hơn đã có trên thị trường. Các mẫu Galaxy A Fold và A Flip sẽ giúp Samsung duy trì và có thể mở rộng vị thế của họ trên thị trường.

Ngoài smartphone gập Galaxy Z Flip3 và Z Fold3, Samsung cũng có mẫu Galaxy Fold gốc, tuy nhiên những mẫu sản phẩm này không hề rẻ. Phiên bản gốc ra mắt từ năm 2019 được bán với giá 1.800 USD, trong khi Z Flip3 có giá bán lẻ khoảng 1.000 USD. Đã có những ý kiến cho rằng Samsung có thể phát hành một phiên bản Z Fold3 giá rẻ hơn, tuy nhiên cho đến nay, Samsung vẫn chưa tiết lộ một thiết bị như vậy. Giờ đây, chiến lược Galaxy A Fold và A Flip sẽ làm thay đổi điều đó.

Thông tin về các mẫu Galaxy A gập được đưa ra bởi một nguồn tin trong ngành và được xác nhận bởi ET News của Hàn Quốc. Báo cáo của ET News cho biết Samsung đang làm việc trên một chiếc smartphone gập có giá khoảng 767 USD, tương đương khoảng 17,94 triệu đồng, và rẻ hơn so với iPhone 14 vốn dự kiến có giá 799 USD.

Samsung có thể sẽ cung cấp các thành phần kém mạnh mẽ hơn như chipset và máy ảnh để đạt được một thiết bị gập rẻ hơn. Công ty cũng sẽ loại trừ các tính năng cao cấp khỏi các mẫu Galaxy A Fold/Flip. Dự kiến các sản phẩm này sẽ được Samsung ra mắt vào năm 2024.

Nguồn: http://danviet.vn/samsung-se-ra-mat-smartphone-gap-lai-re-hon-ca-iphone-14-50202277132927808.htm