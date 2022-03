Rò rỉ thông số smartphone "nồi đồng cối đá" Galaxy Xcover Pro 2

Chiếc điện thoại siêu bền Xcover Pro 2 đã được phát hiện trên trang kiểm tra hiệu năng Geekbench, dự kiến sớm được trình làng.

Những năm qua, Samsung vẫn thường cung cấp một dòng điện thoại thông minh và máy tính bảng bền bỉ thuộc dòng Xcover dù không có lịch trình ra mắt nghiêm ngặt. Và chiếc smartphone mới có tên “Samsung Galaxy Xcover Pro 2” đã được phát hiện trên trang kiểm tra hiệu năng Geekbench với chip tầm trung khá mạnh mẽ.

Thông tin về chiếc Galaxy Xcover Pro 2.

Theo đó, thiết bị sẽ trở thành người kế nhiệm cho Galaxy Xcover Pro đầu tiên – được ra mắt tháng 1/2020 thay vì chiếc Galaxy Xcover 5 từ năm ngoái. Trước đó, Galaxy Xcover Pro cũ chỉ có Exynos 9611, không phải là chip mạnh nhất hiện nay nhưng vẫn rất nhanh.

Galaxy Xcover Pro 2 sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip Snapdragon 778G, một chip 6 nm (được sản xuất bởi TSMC) với 4 lõi Cortex-A78 (một trong số đó chạy ở tốc độ 2,4 GHz), 4 lõi A55 và đồ hoạ Adreno 642L. Nhìn chung, cấu hình này tương đương với smartphone dùng chip Snapdragon 860 nhưng khá hiệu quả và cung cấp kết nối 5G.

Galaxy Xcover Pro 2 có thiết kế bền bỉ.

Theo nguồn tin, điện thoại sẽ có RAM 6 GB RAM, nhiều hơn 2 GB so với bản Galaxy Xcover Pro ban đầu. Ngoài ra, sản phẩm sẽ chạy Android 12 mới nhất. Phiên bản tiền nhiệm được khởi chạy với Android 11 và One UI 2.0 vào năm 2020, đã được cập nhật lên Android 11 và One UI 3.0 vào năm 2021.

Hiện vẫn không rõ khi nào Samsung sẽ chính thức ra mắt Galaxy Xcover Pro 2. Thực tế, những sản phẩm này thường ra mắt âm thầm vì chúng chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp (ví dụ: hãng bán lẻ Walmart ở Mỹ đã mua 740.000 chiếc Galaxy Xcover Pro cho nhân viên của mình sử dụng trong các cửa hàng).

