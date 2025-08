Hãy làm ngay những việc này sau khi cập nhật điện thoại Android

Tuy nhiên sau khi cập nhật, người dùng cần thực hiện một số bước kiểm tra và tinh chỉnh để đảm bảo thiết bị Android của mình hoạt động mượt mà.

Hãy nhớ việc kiểm tra lại các cài đặt trên hệ thống.

Kiểm tra cài đặt hệ thống

Sau khi cập nhật, một số cài đặt có thể bị thay đổi ảnh hưởng đến cách điện thoại hoạt động. Người dùng nên xem lại các tùy chọn như dữ liệu di động vì một số bản cập nhật có thể đặt lại cảnh báo sử dụng dữ liệu hoặc thay đổi các cài đặt hạn chế dữ liệu nền. Điều này đặc biệt quan trọng nếu người dùng đang sử dụng gói dữ liệu hạn chế. Ngoài ra, hãy kiểm tra cài đặt quyền riêng tư vì các bản cập nhật có thể giới thiệu các tính năng mới liên quan đến việc thu thập và chia sẻ dữ liệu.

Cập nhật ứng dụng

Các bản cập nhật hệ thống lớn có thể ảnh hưởng đến cách ứng dụng tương tác với hệ điều hành. Để tránh gặp phải sự cố tương thích, người dùng nên đảm bảo rằng tất cả ứng dụng đều được cập nhật. Để thực hiện điều này, hãy mở Google Play Store, nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải, chọn Manage apps & device trước khi nhấn vào Update all.

Việc cập nhật ứng dụng là hoạt động rất cần thiết.

Kiểm tra dung lượng lưu trữ

Bản cập nhật phần mềm có thể làm tăng dung lượng lưu trữ mà hệ thống chiếm dụng. Google khuyên người dùng nên giữ ít nhất 10% tổng dung lượng trống để đảm bảo điện thoại hoạt động một cách hiệu quả. Để kiểm tra tình trạng lưu trữ, vào Settings > Storage hoặc Settings > Device care > Storage (tùy thuộc điện thoại). Nếu dung lượng gần đầy, hãy dọn dẹp thư mục thùng rác, xóa bộ nhớ đệm ứng dụng và nội dung không sử dụng.

Xóa phân vùng bộ nhớ đệm

Sau khi cập nhật, điện thoại có thể lưu lại nhiều tệp tạm thời, vì vậy người dùng có thể xóa phân vùng bộ nhớ đệm mà không làm mất dữ liệu cá nhân nhằm có thể tối ưu hóa hiệu suất điện thoại. Để thực hiện, người dùng chỉ việc khởi động điện thoại vào chế độ khôi phục với cách thức thực hiện có thể tham khảo theo từng thương hiệu, sau đó chọn Wipe cache partition khi đến màn hình khôi phục trước khi xác nhận thao tác.

Hãy chọn Wipe cache partition để xóa phân vùng bộ nhớ đệm.

Khôi phục cài đặt gốc nếu cần thiết

Nếu gặp phải các lỗi hoặc hiệu suất giảm sau khi cập nhật, việc khôi phục cài đặt gốc có thể là giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và đưa điện thoại về trạng thái ban đầu, do đó người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện. Nghe có vẻ khó khăn nhưng hầu hết các điện thoại đều cho phép thực hiện việc này dễ dàng thông qua hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào từng hãng.

Báo cáo lỗi

Nếu gặp phải các lỗi không mong muốn, người dùng có thể báo cáo trực tiếp cho Google hoặc nhà sản xuất thiết bị thông qua công cụ phản hồi tích hợp trong mục Settings > About phone > Send feedback about this device. Việc này không chỉ giúp người dùng mà còn cải thiện trải nghiệm cho người dùng khác.

Việc cập nhật phần mềm cho điện thoại Android là cần thiết, tuy nhiên dành thời gian để thực hiện các bước trên sẽ giúp thiết bị hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.