Ra mắt vũ khí giúp điện thoại cao cấp có giá “ngọt” hơn

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Sự suy thoái kinh tế gần đây đã chứng kiến ​​khách hàng từ khắp các khu vực chuyển sự chú ý của họ sang cái gọi là điện thoại hàng đầu giá rẻ và tránh xa các thiết bị cao cấp truyền thống hơn.

Qualcomm nhận thức được tình hình hiện tại, vì vậy công ty đã công bố nền tảng hoàn hảo cho các điện thoại Android cao cấp với mức giá phù hợp hơn sắp tới mang tên Snapdragon 870 5G. Đây là chip được tạo ra để tiếp nối Snapdragon 865 Plus với cải tiến sử dụng lõi chính CPU Kryo 585 cải tiến có tốc độ lên đến 3,2 GHz, tăng từ 3,1 GHz lần trước. Nó vẫn giữ lại modem Snapdragon X55 5G đã được sử dụng trong vô số thiết bị Android vào năm ngoái, vì vậy khách hàng có thể hy vọng nhận được khả năng hỗ trợ cả mạng 5G sub 6GHz lẫn mmWave.

Qualcomm cũng tiếp tục tập trung vào khả năng chơi game. Snapdragon 870 tiếp tục kết hợp trải nghiệm Snapdragon Elite Gaming, cho phép “kết xuất ở cấp độ máy tính để bàn” và “đồ họa siêu thực”. Điều này được kết hợp với GPU Adreno 650 và khả năng cập nhật GPU mà không cần cập nhật hệ điều hành. Qualcomm đã đưa vào các tính năng Game Smoother và Adreno Fast Blend để có trải nghiệm chơi game liền mạch hơn.

Phần còn lại của nền tảng Snapdragon 870 cũng giống với Snapdragon 865 Plus thế hệ trước. Ngoài tốc độ xung nhịp CPU, sự khác biệt khác của chip mới so với cũ nằm ở bộ phận Wi-Fi. Trong khi Snapdragon 865 Plus cung cấp hỗ trợ cho mạng Wi-Fi 6E cho phép hỗ trợ Wi-Fi qua các mạng 6GHz nhanh hơn, thì Snapdragon 870 lại lùi một bước và chỉ hoạt động với chuẩn Wi-Fi 6 truyền thống hơn (2,4GHz và 5GHz).

Qualcomm tuyên bố đã tạo ra nền tảng Snapdragon 870 để giải quyết các yêu cầu hiện có của OEM và ngành công nghiệp di động. Điều này được chứng minh bằng danh sách các đối tác đã cam kết sử dụng nền tảng này trong các sản phẩm chủ lực. Những smartphone chạy chip Snapdragon 870 đầu tiên sẽ được công bố vào cuối quý này dự kiến gồm OnePlus 9E, Motorola Nio, Find X3 Neo, Redmi K40 và iQOO 7.

