Trình làng Vivo X300 Ultra với cấu hình siêu cao cấp, chụp ảnh "đỉnh nóc"

Vivo X300 Ultra vừa chính thức ra mắt! Hệ thống camera của máy đã được cải thiện cả về phần cứng và phần mềm nhưng về cơ bản vẫn là thiết lập chất lượng cao 14mm + 35mm + 85mm.

Máy sở hữu ống kính zoom 85mm 200MP kích cỡ cảm biến 1/1.4 inch ISOCELL HP0 mới hơn của Samsung, mang lại khả năng lấy nét tự động nhanh gấp đôi, giảm tiêu thụ điện năng và ra mắt OIS cấp độ Gimbal 3°. Về ống kính, ống kính zoom 85mm mới có khẩu độ f/2.67.

Camera chính vẫn là tiêu cự 35mm cổ điển nhưng được trang bị cảm biến Sony Lytia 901 200MP lớn hơn với kích thước 1/1.12 inch - gần 1 inch và độ phân giải gấp bốn lần.

Ngoài cảm biến, ống kính sử dụng công nghệ phủ 1G+6P hàng đầu trong ngành, giúp giảm độ phản xạ 20%. Ngoài ra, camera này cũng đạt chuẩn CIPA 6.5 về khả năng ổn định hình ảnh chuyên nghiệp. Khẩu độ của ống kính 35mm là f/1.85.

Cuối cùng, điện thoại Vivo có hai ống kính teleconverter mới: ống kính chuyển đổi tele 400mm 17.4x với tên gọi là "Cannon 400" và ống kính 200mm 8.7x với tên gọi "Lipstick 200". Điện thoại cũng tương thích với một bộ phụ kiện chụp ảnh mới, được gọi là vivo Imaging Grip Kit.

Cận cảnh camera sau của Vivo X300 Ultra.

Vivo X300 Ultra ra mắt một vài tính năng tập trung vào video - một trong số đó là OIS toàn dải tiêu cự, hỗ trợ nhập 3D LUT và hỗ trợ video đa tiêu cự 4K 120fps 10-bit Log.

Vivo đã phát triển một ứng dụng Chụp ảnh mới, có thư viện 3D LUT cho các phong cách màu sắc khác nhau. Ngoài ra, X300 Ultra hỗ trợ vivo's Video Master Color 4K đa tiêu điểm tự phát triển - một quy trình xử lý tông màu dựa trên khoa học màu sắc mới của Vivo.

Về thiết kế bên ngoài, Vivo X300 Ultra khá giống với phiên bản tiền nhiệm. Mặt trước là màn hình AMOLED Ultra XDR 6,82 inch độ phân giải 3168x1440p với tốc độ làm mới nhanh hơn 1-144Hz. Ở cạnh bên, điện thoại không còn nút camera cảm ứng.

Các màu của Vivo X300 Ultra.

Vivo X300 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen mới nhất đi kèm 2 tùy chọn RAM: 12GB hoặc 16GB. Máy sở hữu viên pin 6.600mAh với khả năng sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây FlashCharge 40W.

Chiếc smartphone cao cấp sẽ được bán ra tại Trung Quốc trước tiên, có các màu Xanh lá cây, Bạc và Đen, cùng các cấu hình bộ nhớ RAM 12 GB/ ROM 256GB, RAM 12/ ROM 512GB, RAM 16/ ROM 512GB và RAM 16GB/ ROM 1TB (có hỗ trợ kết nối vệ tinh).