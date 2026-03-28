Ra mắt iQOO Z11 với pin cực lớn - 9020 mAh, giá từ 7,6 triệu đồng

Những sản phẩm mới nhất thuộc dòng iQOO Z-series đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc, kết hợp pin dung lượng lớn với chip MediaTek, camera chính 50MP và khả năng chống nước IP69.

Trong đó, iQOO Z11 cung cấp viên pin Si-C 9.050mAh cùng sạc nhanh 90W. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét 165Hz. Màn hình có độ sáng tối đa lên đến 2.000 nit và tích hợp camera trước 16MP cùng cảm biến vân tay quang học.

iQOO Z11.

Điện thoại được trang bị chip MediaTek Dimensity 8500 cùng với RAM 8/12/16GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB.

Với viên pin Si-C 9.050mAh, người dùng có thể xem video liên tục lên đến 28 giờ hoặc sạc cho các thiết bị khác qua cáp.

iQOO Z11 là smartphone pin "trâu".

Về camera, iQOO Z11 sở hữu camera chính 50MP với khẩu độ f/1.8 và chống rung quang học (OIS) đi kèm với cảm biến độ sâu 2MP. Về phần mềm, máy chạy hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16. Sản phẩm có các màu Xanh dương, Trắng và Đen.

iQOO Z11 có giá khởi điểm từ 1.999 Nhân dân tệ (khoảng 7,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB và cao nhất là 3.199 Nhân dân tệ (khoảng 12,1 triệu đồng) cho phiên bản RAM 16 GB/ ROM 512GB.