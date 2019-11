Phiên bản “siêu anh hùng” tuyệt đẹp của Galaxy Note10+

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Người hâm mộ điện thoại Samsung cũng như Star Wars có thể thích thú vì sản phẩm này.

Galaxy Note 10 Sự kiện:

Samsung vừa công bố phiên bản Galaxy Note10+ Star Wars Edition, phiên bản rất đặc biệt của Note10+, sẽ được ra mắt thị trường vào tháng tới. Sản phẩm đi kèm trong một hộp duy nhất với vỏ bảo vệ Star Wars cảm ứng, huy hiệu kim loại Star Wars và tai nghe không dây Galaxy Buds.

Bản thân điện thoại có màu đen với bút S Pen màu đỏ và viền màu đỏ xung quanh camera phía sau. Về phía phần mềm, thiết bị này cung cấp các biểu tượng, hình nền, hoạt hình và thậm chí cả âm thanh theo chủ đề Star Wars độc quyền.

Galaxy Note10+ Star Wars Edition không khác biệt về thông số kỹ thuật so với phiên bản thông thường, nhưng không rõ dung lượng lưu trữ là bao nhiêu khi mà Note10+ thường có tùy chọn 256 GB và 512 GB. Chiếc điện thoại này sẽ ra mắt tại một số thị trường chọn lọc vào ngày 13/12, chỉ 1 tuần trước khi bộ phim mới nhất trong loạt phim Star Wars là Star Wars: The Rise of Skywalker ra mắt.

Tại Mỹ, smartphone mới sẽ được bán dưới dạng bản mở khóa thông qua Samsung, Amazon, cùng một số cửa hàng của Microsoft và Best Buy. Giá bán của nó là 1.300 USD (31,15 triệu đồng), cao hơn 100 USD so với bản Note10+ đắt nhất (bộ nhớ trong 512 GB). Tuy nhiên sẽ có số lượng giới hạn sản phẩm được tung ra thị trường trong tương lai không xa.

Bên cạnh Mỹ, Galaxy Note10+ Star Wars Edition sẽ được bán ở Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Hồng Kông, Hàn Quốc và UAE.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/phien-ban-sieu-anh-hung-tuyet-dep-cua-galaxy-note10-1033444.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/phien-ban-sieu-anh-hung-tuyet-dep-cua-galaxy-note10-1033444.html