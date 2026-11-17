Sau hàng loạt thông tin rò rỉ, Oppo vừa chính thức ra mắt Reno17 và Reno17 Pro tại thị trường Trung Quốc. Đây là những phiên bản kế nhiệm của dòng Reno16 và Reno16 Pro.

Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng bụi nước IP69K, sở hữu khung viền kim loại, cảm biến vân tay quang học dưới màn hình và chạy giao diện người dùng ColorOS 17 ngay khi xuất xưởng. Các thông số kỹ thuật 2 sản phẩm nhìn chung rất giống với dòng Reno16 và Reno16 Pro - đã được Oppo tung ra thị trường Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua.

Oppo Reno17 Pro

Reno17 Pro gần như là bản sao của chiếc Reno16 Pro phiên bản quốc tế. Máy được trang bị màn hình phẳng 6,32 inch, tần số quét 120Hz, độ phân giải 1216x2640 pixel cùng độ sáng tối đa 1.800 nit; bên trong là vi xử lý Dimensity 8550 Super với kích thước tổng thể 151,2 x 72,4 mm. Máy có các tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB, cùng bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

Các phiên bản màu sắc của Oppo Reno17 Pro.

Hệ thống camera của điện thoại bao gồm cảm biến chính 200MP (kích thước 1/1,56 inch, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ chống rung quang học OIS), ống kính góc siêu rộng 50MP có lấy nét tự động, ống kính tiềm vọng 50MP với khả năng zoom quang 3,5x (kèm OIS) và camera selfie 50MP có lấy nét tự động.

Đáng chú ý, Oppo Reno17 Pro sở hữu viên pin có dung lượng lên tới 7.250 mAh, công suất sạc vẫn duy trì ở mức 80W. So với bản tiền nhiệm, Reno17 Pro dày hơn một chút với độ dày 8,32 mm và trọng lượng 192 g; riêng phiên bản chủ đề mèo có độ dày 8,5 mm và trọng lượng 194 g.

Oppo Reno 17

Oppo Reno17 tiêu chuẩn cũng sử dụng con chip Snapdragon 7 Gen 4 cùng hệ thống camera gồm: camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Sony, khẩu độ f/1.8 và hỗ trợ chống rung quang học (OIS); camera góc siêu rộng 50 MP có lấy nét tự động và góc nhìn 116 độ; camera tele tiềm vọng 50 MP với khả năng zoom quang học 3,5x và OIS; camera selfie 50 MP có tính năng lấy nét tự động.

Tuy nhiên, thân máy Oppo Reno17 có kích thước 157,64 x 75,27 x 8,28 mm và trọng lượng 206 g. Phiên bản chủ đề mèo có độ dày 8,47 mm và trọng lượng 208 g.

Oppo Reno 17.

Thêm nữa, sản phẩm còn có màn hình phẳng 6,56 inch, tần số quét 120 Hz, độ phân giải 1208 x 2624 pixel và độ sáng tối đa 1.800 nit, viên pin 8.000 mAh hỗ trợ sạc 80 W. Điện thoại đi kèm tùy chọn RAM 8 GB hoặc 12 GB chuẩn LPDDR5X cùng bộ nhớ trong 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB chuẩn UFS 3.1.

Cả hai điện thoại Oppo mới đều có ba tùy chọn màu sắc: phiên bản chủ đề mèo (Cat) và màu nâu ca cao (Cocoa Brown). Ngoài ra, Oppo Reno17 có thêm màu trắng Ice Moon White, trong khi bản Pro có màu trắng First Snow White.

Oppo Reno17 có giá khởi điểm 3.599 nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8 GB/ bộ nhớ trong 256 GB. Trong khi đó, Oppo Reno17 Pro có giá bán từ 4.199 nhân dân tệ (khoảng 16,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB.