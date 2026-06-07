Những thiết bị điện cần rút phích cắm ngay trước khi đi du lịch hè

Trước mỗi chuyến du lịch hè dài ngày, nhiều gia đình thường chỉ chú trọng đến việc khóa cửa, dọn tủ lạnh mà quên mất việc kiểm tra hệ thống điện. Việc dành ra vài phút để ngắt nguồn các thiết bị không cần thiết vừa giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện, vừa loại bỏ tối đa nguy cơ chập cháy khi nhà vắng người.

Có những thiết bị nên rút phích cắm trước khi rời nhà thời gian dài.

Theo các chuyên gia an toàn điện, việc ngắt nguồn hoàn toàn trước khi đi xa là cần thiết, song người dân cần phân loại rõ nhóm thiết bị nên rút và nhóm thiết bị bắt buộc phải giữ điện.

Danh sách thiết bị điện nên ưu tiên ngắt nguồn

Để chuyến đi được trọn vẹn và an tâm, bạn nên chủ động kiểm tra và rút phích cắm của ba nhóm thiết bị sau:

- Đồ dùng nhà bếp cỡ nhỏ: Lò vi sóng, nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, máy xay sinh tố hay ấm đun nước thường vẫn âm thầm tiêu thụ điện ở chế độ chờ (đặc biệt là các dòng máy có màn hình LED hoặc kết nối Wi-Fi). Việc tích tụ bụi bẩn hoặc vụn thức ăn lâu ngày kết hợp với nguồn điện sẵn có sẽ làm tăng nguy cơ quá nhiệt.

- Thiết bị điện tử và giải trí: Máy tính để bàn, laptop và máy chơi game rất nhạy cảm với hiện tượng tăng áp đột ngột của dòng điện. Ngắt nguồn hoàn toàn giúp bảo vệ linh kiện đắt tiền khỏi hư hỏng không đáng có.

- Thiết bị tạo kiểu tóc: Máy sấy, máy duỗi, máy uốn tóc là những vật dụng dễ bị "bỏ quên" trong trạng thái cắm điện do tâm lý vội vã ra sân bay, gây ra sự lo lắng, bất an trong suốt chuyến đi.

Những thiết bị không được rút điện

Ngược lại với nhóm trên, một số hệ thống bắt buộc phải duy trì nguồn điện liên tục:

- Tủ lạnh và tủ đông: Cần giữ điện để bảo quản thực phẩm bên trong, tránh hư hỏng gây mùi hôi và lãng phí.

- Router và modem Internet: Thiết bị này tiêu thụ rất ít điện năng nhưng lại là "mạch máu" giúp duy trì hoạt động của camera giám sát, hệ thống báo động và các thiết bị nhà thông minh giúp bạn theo dõi ngôi nhà từ xa.

- Thiết bị gia dụng lớn: Các thiết bị như máy rửa bát thông thường không cần thiết phải rút điện trước mỗi kỳ nghỉ ngắn ngày.

Router mạng không cần rút phích cắm.

Để tối ưu hóa quản lý, các gia đình thường xuyên đi xa nên trang bị thêm ổ cắm thông minh hoặc ổ cắm chống sốc điện để có thể chủ động theo dõi và ngắt nguồn điện từ xa khi cần thiết.