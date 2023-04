Nhiều smartphone giảm tới 30% giữa tháng 4

Từ smartphone cao cấp tới cận cao cấp, tầm trung, giá rẻ, nhiều điện thoại đang được giảm giá khá sâu. Đáng chú ý, không ít sản phẩm được giảm giá tới gần 30%. Những động thái này của các nhà bán lẻ đều nhằm thu hút nhu cầu mua sắm của người dùng.

Cùng điểm qua những điện thoại giảm giá nhiều nhất trong tháng 4.

1. iPhone 14/ iPhone 14 Plus

Sau thời gian dài giữ giá, cặp iPhone 14/ iPhone 14 Plus đã được giảm giá, iPhone 14 bản 128GB đã xuống dưới mức 20 triệu đồng. Do đó, iFan có thể tiết kiệm kha khá khi mua chúng so với thời điểm mới ra mắt.

Nếu muốn sở hữu một chiếc iPhone có màn hình lớn, pin "trâu", iPhone 14 Plus sẽ là gợi ý tuyệt vời hơn. Mặt khác, iPhone 14 cũng có hiệu năng mạnh mẽ không kém, kích cỡ nhỏ gọn, vừa tay hơn. Khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone này cũng rất tốt, trừ khả năng chụp ảnh zoom (do thiếu camera tele).

2. Galaxy S22 Ultra

Mặc dù mức giá sau giảm của Galaxy S22 Ultra vẫn ở mức cao nhưng đã thấp hơn khá nhiều so với hồi đầu năm - khi dòng Galaxy S23 chưa được trình làng. Chi tiền để mua chiếc smartphone cao cấp này, người dùng sẽ có được trải nghiệm "chất" cả về hiệu năng, nhiếp ảnh và đa nhiệm. Thêm vào đó, sản phẩm còn tích hợp sẵn bút S Pen tiện dụng.

Với diện mạo không khác so với Galaxy S23 Ultra mới hơn, sản phẩm là khoản đầu tư khá khôn ngoan lúc này. Đặc biệt là khi Samsung đã kéo dài thời gian cập nhật phần mềm cho máy, người dùng có thể yên tâm sử dụng trong khoảng 4 năm tới.

3. iPhone 12

Sau hơn 2 năm, iPhone 12 đã nhanh chóng thay thế iPhone 11 để trở thành iPhone "quốc dân", trung hoà giữa giá bán ra và hiệu năng, sức mạnh nhiếp ảnh. Điện thoại có phong cách thiết kế hiện đại với cạnh phẳng, pin đủ dùng trong ngày và cặp camera sau 12MP vẫn cho ảnh chụp đẹp trong điều kiện ánh sáng tốt. Với thời gian cập nhật dài hạn, người dùng có thể sử dụng trong khoảng 3 năm nữa.

4. Vivo V25 Pro 5G

Chiếc smartphone 5G "nhà" Vivo mới được bán ra cách đây không lâu nhưng đã được giảm giá lên tới 2 triệu đồng. Lợi thế của chiếc điện thoại tầm trung này là chip xử lý mạnh mẽ, sạc siêu nhanh - 66W và camera chính 64MP - đủ đem lại hình ảnh/ video sắc nét và sống động.

Nhược điểm của máy là chỉ có viên pin nhỏ - 4830 mAh. Bù lại, thiết bị có mặt lưng chuyển màu khá đẹp mắt, màn hình 6,56 inch phía trước có tốc độ làm mới cao - 120Hz, cho trải nghiệm xem phim và chơi game mượt mà và nhanh hơn.

5. Xiaomi Redmi Note 11S 4G

Được trình làng vào tháng 2 năm ngoái, điện thoại Xiaomi đang được giảm giá trong thời gian này. Loại trừ không có kết nối 5G, điện thoại vẫn có thể chơi tốt các tựa game di động phổ biến cũng như chụp ảnh nịnh mắt với thiết lập 4 camera sau: 108MP + 8MP + 2 MP + 2 MP. Cuối cùng, viên pin dung lượng 5000 mAh bên trong máy cũng cho phép chủ nhân thoải mái sử dụng cả ngày.

6. Nokia C21 Plus

Là mẫu smartphone có giá bán thấp nhất danh sách, Nokia C21 Plus là lựa chọn siêu tiết kiệm cho người dùng phổ thông. Điện thoại cũng đang được giảm giá ở thời điểm này, chiếm ưu thế về độ bền bỉ (khả năng chống nước đạt chuẩn IP52) cũng như tuổi thọ pin dài (được tích hợp viên pin 5050 mAh).

Do thuộc phân khúc giá rẻ nên máy không có khả năng nhiếp ảnh ấn tượng, chỉ có cụm camera sau kép 13MP + 2MP, cho ảnh chụp chất lượng trung bình. Đồng thời, màn hình 6,5 inch cũng có thiết kế "giọt nước" kiểu cũ, viền màn hình khá dày.

*Lưu ý: Giá của các sản phẩm cập nhật vào ngày 11/4, tham khảo tại TGDĐ.

