Nhiều iPhone vẫn giảm giá mạnh giữa tháng 4

iPhone vẫn luôn là mơ ước của nhiều người dùng, chiếm được thiện cảm nhờ độ bền bỉ và khả năng chụp ảnh sắc nét. Hơn thế nữa, chúng còn được cập nhật hệ điều hành lâu năm, bảo mật dài hạn, người dùng có thể yên tâm sử dụng trong nhiều năm.

Hiện tại, không ít các hệ thống phân phối lớn đang giảm giá cho dòng sản phẩm này, lên tới 4,9 triệu đồng. Cùng tham khảo các mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất hiện nay.

1. iPhone 14 (giảm tới 4,9 triệu đồng)

Giá bán từ: 13,09 triệu đồng

Mẫu iPhone đang được giảm giá nhiều nhất là iPhone 14 phiên bản 128GB. Mức giá sau giảm của điện thoại cũng vừa túi tiền với nhiều người dùng. Mặc dù đã được ra mắt hơn 2 năm nhưng sản phẩm vẫn mang lại trải nghiệm mượt mà nhờ được tích hợp chip xử lý A15 Bionic. Hơn nữa, đây cũng là chiếc iPhone cuối cùng tích hợp "tai thỏ".

iPhone 14.

Xét về khả năng nhiếp ảnh, điện thoại chỉ có camera sau kép 12MP, đáp ứng được khả năng chụp ảnh cơ bản. Thời lượng pin của máy cũng đủ sử dụng trong cả ngày dài. Màn hình 6,1 inch với tốc độ làm mới tiêu chuẩn 60Hz cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong lòng bàn tay.

2. iPhone 15 (giảm tới 4 triệu đồng)

Giá bán từ: 15,99 triệu đồng

Nếu muốn chụp ảnh đẹp hơn, người dùng có thể tham khảo iPhone 15 với camera chính 48MP và giá bán sau giảm không còn quá cao. Thêm nữa, iPhone 15 cũng có thiết kế mới hơn - khu vực Dynamic Island, cho phép tùy chỉnh ứng dụng tốt hơn và thú vị hơn.

iPhone 15.

Xét về thời lượng pin, chiếc iPhone này cũng có pin "trâu" hơn so với iPhone 14. Bất chấp việc người dùng có chơi game nặng hay dùng các ứng dụng có đồ họa phức tạp, iPhone 15 đều có thể xử lý "ngon nghẻ" nhờ được tích hợp chip A16 Bionic. Đồng thời, máy cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm dài hạn, chủ nhân có thể yên tâm sử dụng trong khoảng 4 năm nữa.

3. iPhone 16 Plus (giảm tới 3,4 triệu đồng)

Giá bán từ: 22,59 triệu đồng

Nếu các tin đồn chính xác, iPhone 16 Plus là chiếc iPhone Plus cuối cùng mà người dùng có thể sở hữu. Điện thoại có màn hình 6,7 inch cùng thời lượng pin siêu lâu. Nhờ vậy, chủ sở hữu có thể thoải mái xem phim trong thời gian dài. Mức giá hiện tại của iPhone 16 Plus cũng dễ chịu hơn nhiều so với lúc bán ra vào tháng 9 năm ngoái.

iPhone 16 Plus.

Điện thoại cũng có camera chính chất lượng 48MP, cung cấp khả năng chụp ảnh sống động và bắt mắt không kém các smartphone cao cấp hơn. Sử dụng chiếc iPhone này, người dùng có thể yên tâm về bảo mật cũng như hệ điều hành dài lâu - hỗ trợ lên tới 5 năm.

4. iPhone 16 Pro (giảm tới 3,5 triệu đồng)

Giá bán từ: 25,49 triệu đồng

Cùng được giảm giá trong thời gian này là iPhone 16 Pro. Điện thoại phù hợp cho người dùng muốn có hiệu năng cao, khả năng nhiếp ảnh vượt trội nhưng không quá cồng kềnh. Apple tích hợp cho máy chip xử lý A18 Pro mạnh mẽ, RAM 8GB với nhiều tính năng AI hữu ích cùng 2 camera 48MP cải tiến - cho phép quay video và chụp ảnh ấn tượng hơn.

iPhone 16 Pro.

Màn hình 6,3 inch cùng tốc độ làm mới 120Hz của iPhone 16 Pro cũng cho phép người dùng lướt "đã" hơn, đọc được nhiều thông tin hơn. Thời lượng pin của điện thoại cũng được đánh giá cao hơn, lên tới 27 giờ. Cùng với khả năng sạc nhanh 20W, người dùng sẽ không phải chờ đợi quá lâu.