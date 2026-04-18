Người dùng iPhone vẫn đang trung thành tới 94%

Theo một cuộc khảo sát về lòng trung thành của khách hàng đối với điện thoại thông minh do trang web thu mua điện thoại cũ SellCell thực hiện, khách hàng hiện nay trung thành với Apple hơn bao giờ hết. 96,4% khách hàng được khảo sát cho biết họ dự định sẽ tiếp tục sử dụng iPhone cho lần nâng cấp tiếp theo, 3,6% cho biết họ sẽ chọn một thương hiệu khác. Con số này tăng từ 91,9% trong cuộc khảo sát năm 2021 của SellCell và 90,5% vào năm 2019.

Người dùng iPhone vẫn rất trung thành.

Mặt khác, người dùng smartphone Android ít trung thành với thương hiệu của mình hơn và có khả năng chuyển đổi gấp gần 4 lần so với người dùng iPhone. 86,4% người được khảo sát cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị Android, 13,6% cho biết họ dự định chuyển đổi.

Trong số 3,6% người dùng iPhone có ý định chuyển sang nền tảng khác, 69,7% cho biết sẽ chọn điện thoại thông minh Samsung, 20,2% cho biết sẽ chọn điện thoại Google. Trong khi phần lớn người dùng Android cho biết họ sẽ chuyển sang thiết bị của Samsung hoặc Google, 26,8% cho biết sẽ chọn iPhone thay vì điện thoại thông minh Android.

Hầu hết người dùng iPhone cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng iPhone vì họ thích Apple (60,8%), 17,4% cho biết họ đã gắn bó với hệ sinh thái của Apple. Khoảng một nửa số người dùng iPhone đang cân nhắc chuyển đổi cho biết họ sẽ làm như vậy vì iPhone quá đắt hoặc các thương hiệu khác cung cấp giá trị tốt hơn, 22,5% cho biết các thương hiệu khác có công nghệ tốt hơn.

Dòng iPhone 17.

Người dùng iPhone có xu hướng trung thành hơn theo thời gian và 83,8% cho biết họ đã sử dụng iPhone hơn 5 năm. Trong khi đó, chỉ có 33,8% người dùng Android cho biết đã gắn bó với một thương hiệu trong hơn 5 năm.

Cuộc khảo sát của SellCell chỉ giới hạn ở 5.000 người tại Mỹ. Do đó, kết quả chỉ mang tính tham khảo tương đối.