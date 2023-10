Người dùng bực tức vì iPhone 15 chỉ là một "thiết bị hạng hai"

Với mức giá khoảng từ 21,99 triệu đồng, nhiều người đơn giản là thất vọng do những gì nó mang lại khi sự cân bằng trở nên “tệ hại”. Hãy cùng tìm hiểu lý do.

Mặc dù có nhiều cải tiến nhưng iPhone 15 vẫn khá thất vọng.

Thiết bị hạng hai

Điều đầu tiên mà người dùng cần nhớ rằng iPhone 15 chỉ được xem là “thiết bị hạng hai” của Apple. Đó là bởi vì những “thiết bị hạng nhất” Pro có những thứ mà phiên bản tiêu chuẩn không sở hữu. Chúng bị chậm về màn hình, chip xử lý,… Đây là lý do tại sao iPhone 15 có cảm giác là phiên bản rút gọn của iPhone 14 Pro ra mắt từ năm ngoái.

Màn hình thất vọng

Nếu mong đợi iPhone 15 sẽ có màn hình giống như dòng iPhone 14 Pro của năm ngoái, người dùng sẽ phải thất vọng. Mặc dù được đi kèm Dynamic Island cho các thông báo, lựa chọn Spotify hay xem trước tin nhắn nhưng tất cả chỉ có vậy.

Để bắt đầu, iPhone 15 vẫn không có màn hình Always On khi điều này vẫn chỉ giới hạn ở các mẫu Pro, điều mà thế giới Android đã có từ lâu và hiện đang hướng đến các thiết bị tầm trung. Xét cho cùng, Always On thực sự có ích khi có thể hiển thị các tiện ích, đồng hồ có thể tùy chỉnh,…

Suốt nhiều năm, màn hình iPhone cơ bản vẫn ở mức tốc độ làm mới 60 Hz.

Chưa dừng lại ở đó, điện thoại cũng chỉ dừng lại ở tốc độ làm mới màn hình 60 Hz. Pixel 6a được Google ra mắt vào năm 2021 có màn hình 60 Hz đã gặp nhiều lời chỉ trích, nhưng việc Apple tiếp tục gắn bó với điều đó trong năm 2023 thực sự là một sự thất vọng. Và việc so sánh với Pixel 6a cũng là rất bất bình thường, bởi bản chất chiếc điện thoại của Google chỉ có giá 449 USD, trong khi iPhone 15 có giá 799 USD. Sau đó, Google đã rút ra được bài học khi trang bị Pixel 7a màn hình 90 Hz.

Chip cũ

Apple cũng đang thiết lập một tiêu chuẩn kép về chipset mà mọi người không thấy ở bất kỳ nhà sản xuất lớn nào hiện nay. Chắc chắn A16 Bionic là một chip mạnh mẽ như đã thể hiện trên iPhone 14 Pro, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó. Apple đang sử dụng chip của thế hệ trước trong thiết bị trị giá 799 USD của thế hệ này. Nếu Samsung xuất xưởng Galaxy S23 và S23+ với chip Snapdragon 8 Gen 1, trong khi Galaxy S23 Ultra với Snapdragon 8 Gen 2, mọi người sẽ tức giận. Nhưng Apple dường như không bận tâm.

Các dòng sản phẩm khác, như dòng Pixel của Google, đều sử dụng cùng một chip trên cả hai phiên bản cao cấp, tầm trung (dòng A) và thậm chí cả Pixel Fold siêu cao cấp. Google tìm ra những cách khác để phân biệt giữa các sản phẩm, như thước màn hình, máy ảnh, RAM và bộ nhớ trong, nhưng chip vẫn tạo ra sự cân bằng tuyệt vời. Đi xa hơn, Apple đã từng giữ cho chip của mình nhất quán trên các dòng sản phẩm, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi iPhone 14 series xuất hiện.

iPhone 15 tiếp tục xu hướng sử dụng chip đời cũ của Apple.

Tất nhiên, việc Apple kiểm soát thiết kế chip và tối ưu hóa iOS 17 có nghĩa là hãng có thể tận dụng tối đa nguồn năng lượng cuối cùng của A16 Bionic. Đó là lý do tại sao iPhone có xu hướng trang bị ít RAM hơn các thiết bị Android tương đương. Về cơ bản, A16 Bionic không phải là một chip tồi, nhưng sự chậm trễ về thế hệ có vẻ như là một chiến thuật nữa để Apple đẩy người dùng đến dòng Pro.

USB-C vẫn chưa đủ tốt

Thông số kỹ thuật khác của iPhone 15 được đánh giá gặp vấn đề là khả năng USB-C không đủ tốt, và đây là nơi mà cổng sạc của Apple gặp trục trặc. Bất chấp đã thay thế cho Lightning độc quyền, USB-C trên iPhone 15 vẫn được coi là công nghệ hạng hai.

Đầu tiên, cổng USB-C của iPhone 15 chỉ hỗ trợ giao thức 2.0 so với cổng USB-C 3.2 trên những mẫu cao cấp Pro của nó. Điều đó có nghĩa là iPhone 15 chỉ đạt tốc độ truyền dữ liệu tối đa là 480 Mbps, trong khi các mẫu cao cấp có thể đẩy tệp đi rất xa với tốc độ 20 Gbps. Có thể sẽ không có vấn đề gì khi người dùng chỉ cần gửi một vài bức ảnh chỗ này chỗ kia, nhưng khoảng cách sẽ mở rộng đáng kể ngay khi người dùng bắt đầu cố gắng chuyển các tệp lớn hơn như video.

Cũng là cổng USB-C, nhưng trên iPhone 15 lại rất khác so với các mẫu Pro.

Ngoài việc truyền tập tin, người dùng cũng có thể gặp phải một số khó khăn ngày càng tăng khi sạc iPhone 15. Đáng chú ý nhất là thiết bị trị giá 21,99 triệu đồng này chỉ đạt tốc độ 20W khi sạc có dây. Nó không quá xa so với tốc độ 25W trên Galaxy S23, nhưng nó không đủ để cạnh tranh với Motorola với tính năng sạc có dây 68W trên Edge Plus (2023) hoặc OnePlus với tốc độ 80W trên OnePlus 11. Đó là hai thiết bị đi kèm mức giá tương tự như chiếc hạm cơ bản của Apple.

