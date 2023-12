Mạnh khủng khiếp nhưng Apple M3 sắp bị con chip này qua mặt

Trong tuyên bố của mình, không bất ngờ khi Qualcomm đã nhanh chóng so sánh Snapdragon X Elite với nền tảng của các đối thủ, bao gồm giải pháp của Intel cũng như chip Apple M2 và thậm chí là Apple M3 mới đây.

Snapdragon X Elite được Qualcomm đặt kỳ vọng khá cao về hiệu năng.

Qualcomm cho biết chip của Apple đang tụt hậu so với nền tảng Snapdragon mới của họ. Công ty đảm bảo rằng Snapdragon X Elite mang lại hiệu năng tương tự hoặc thậm chí tốt hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn 30% khi so sánh với M2 Pro và Ultra - hai phiên bản mạnh mẽ hơn của Apple M2. Điều này được thể hiện khi công ty nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh Snapdragon rằng “Elite là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với M2 chứ không phải với các phiên bản khác”.

Khá thú vị, Apple đã nhanh chóng phản công bằng cách trình làng chip M3. Dòng chip mới này nổi bật nhờ quy trình sản xuất 3nm so với 4nm của M2, vốn có nhiều lõi hơn và hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn.

Vài tuần sau phản hồi của Apple, Qualcomm quay lại tấn công đối thủ khi bắt đầu so sánh Snapdragon X Elite với chip M3. Công ty đảm bảo rằng chip Snapdragon của họ nhanh hơn 21% so với M3 trên MacBook. Khi được giới truyền thông đặt câu hỏi, Qualcomm chỉ ra rằng Snapdragon X Elite đạt được điểm đa lõi trên Geekbench là 15.300, so với con số 12.154 của Apple.

Cũng lưu ý rằng Qualcomm không so sánh Snapdragon X Elite với các phiên bản cao cấp của M3, cụ thể là M3 Pro và M3 Max, mà chỉ nhắm vào các phiên bản tiêu chuẩn. Trên Geekbench, M3 Max đạt đến 21.049 điểm về đa lõi, bỏ xa Snapdragon X Elite, trong khi M3 Pro đạt 15.243 điểm. Lưu ý rằng Apple cũng đang chuẩn bị ra mắt phiên bản Ultra của M3, vốn hứa hẹn còn cung cấp sức mạnh nhanh hơn nữa.

Laptop Windows sẽ hưởng lợi từ Snapdragon X Elite.

Hơn nữa Qualcomm thừa nhận rằng trải nghiệm người dùng sẽ không nhất thiết phản ánh khoảng cách hiệu suất giữa các chip, bởi “trải nghiệm sẽ không giống nhau vì chip của Apple đang chạy macOS, còn của Qualcomm đang chạy Windows”.

Trên hết, Qualcomm nêu rõ rằng họ không chịu trách nhiệm về trải nghiệm cuối cùng do nhà sản xuất máy tính quản lý. Thay vào đó, họ khẳng định rằng khi nói đến phần cứng, thứ duy nhất mà công ty có thể kiểm soát là cung cấp phần cứng tốt. Trong khi đó, Apple chịu trách nhiệm cả về phần cứng, phần mềm và trải nghiệm người dùng.

