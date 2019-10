MacBook Pro 16 inch sẽ đi kèm bộ sạc mạnh hơn phiên bản 15 inch

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 13:30 PM (GMT+7)

MacBook Pro mới được cho là sẽ ra mắt vào cuối tháng này, và ngoài sự thay đổi về tính thẩm mỹ, có khả năng Apple sẽ bổ sung một vài tính năng đi kèm máy.

Apple macbook Sự kiện:

Apple không phải là công ty hào phóng nhất thế giới khi đi kèm với các phụ kiện bổ sung, tuy nhiên báo cáo mới nhất nói rằng MacBook Pro 16 inch có thể bao gồm bộ sạc công suất cao. Với việc đó là một cỗ máy có sự thay đổi trong khung máy, một sạc năng lượng cao hơn sẽ phù hợp hơn vì nó có thể đưa nhiều năng lượng vào trong máy.

MacBook Pro 16 inch sẽ có bộ sạc với công suất lớn hơn tiền nhiệm?

Các phụ kiện MacBook Pro 16 inch được cho là sẽ bao gồm bộ sạc 96W qua USB-C. Giao diện USB-C duy nhất ở mức 100W cho một cáp, có nghĩa nếu tin đồn chính xác, MacBook Pro 16 inch sẽ tận dụng gần hết giới hạn đó. Cũng cần lưu ý rằng nếu Apple kết hợp bộ sạc công suất cao hơn với máy mới, nó sẽ cao hơn một chút so với bộ sạc 87W đi kèm với MacBook Pro 15 inch thế hệ hiện tại.

Ghi nhận của 9to5Mac cho thấy một trang web của Trung Quốc có tên Chongdiantou đã chia sẻ một hình ảnh của bộ sạc 96W mới dường như sẽ được đóng gói như một phần của phụ kiện MacBook Pro 16 inch. Hình ảnh khá mờ và văn bản rất khó để phát hiện ra nhưng nếu tập trung và xem xét cẩn thận, bạn sẽ có thể nhận thấy các câu sau đây.

“96W USB-C Power Adapter”

“Designed by Apple in California – Assembled in China”

Dòng chữ chia sẽ cho thấy MacBook Pro 16 inch sắp tới sẽ có pin 96W.

Những câu này được in trên bộ sạc chính thức của Apple, trong đó các phụ kiện MacBook Pro 16 inch có thể bao gồm bộ sạc công suất cao. Những thông tin nhỏ này cũng có nghĩa là Apple sẽ kết hợp pin lớn hơn 83,6 Whr có trong phiên bản 15 inch. Vì con số 100 Whr là giới hạn pháp lý nên dung lượng pin MacBook Pro 16 inch có thể nằm trong khoảng 83,6-100 Whr.

Với việc Apple tăng độ dày của dòng iPhone 2019, MacBook Pro 16 inch có thể được xử lý tương tự, cho phép máy sử dụng giải pháp làm mát tốt hơn một chút và pin lớn hơn. Cũng có tin đồn MacBook Pro mới sẽ có thân máy tương tự phiên bản 15 inch, cho thấy Apple sẽ giảm đáng kể các viền để phù hợp với màn hình lớn hơn.