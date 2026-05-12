Lenovo Y70 mới được thử nghiệm trên Geekbench với hiệu năng khủng

Ngày 19/5 tới đây, Lenovo sẽ chính thức ra mắt loạt sản phẩm mới, trong đó có mẫu gaming phone Legion Y70 (2026). Gần đây, một số thông số kỹ thuật của thiết bị này đã được tiết lộ và xuất hiện trên trang web đo hiệu năng Geekbench với điểm số ấn tượng.

Theo Geekbench, thiết bị mang mã Motorola XT2611-1 đã được ghi nhận. Mặc dù được gán nhãn là một sản phẩm của Motorola, nhưng theo các nguồn tin rò rỉ, rất có thể sản phẩm này sẽ được phát hành tại thị trường Trung Quốc dưới thương hiệu Legion Y70.

Thông tin ban đầu cho thấy Legion Y70 sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp với 16GB RAM và chạy trên hệ điều hành Android 16. Trên Geekbench, điện thoại đạt 2,615 điểm ở bài test đơn nhân và 6,681 điểm ở bài test đa nhân, cho thấy khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng.

Ngoài ra, Legion Y70 dự kiến sẽ sở hữu màn hình OLED 6.8 inch với độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà, đặc biệt phù hợp với game thủ. Thiết bị cũng được xác nhận sẽ có viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những flagship gaming có pin "trâu" nhất trên thị trường, giải quyết nỗi lo về thời lượng pin của các smartphone hiệu năng cao.

Việc kết hợp giữa pin lớn và sạc nhanh cho thấy Lenovo đang nỗ lực cân bằng giữa sức bền và tính tiện dụng, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình. Để kiểm soát nhiệt độ, Legion Y70 (2026) được cho là sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt ấn tượng với buồng hơi VC 5500mm², cùng với vật liệu dẫn nhiệt dạng lỏng vàng 12W và gel dẫn nhiệt cao 10W.