iQOO 15 lộ diện với thiết kế đổi màu, màn 2K AMOLED, pin 7.000 mAh

iQOO vừa chính thức công bố thiết kế của mẫu flagship iQOO 15. Sự kiện ra mắt sản phẩm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/10/2025, cùng với một loạt sản phẩm mới khác như iQOO Pad 5e, iQOO Watch GT 2 và iQOO TWS 5.

iQOO 15 ra mắt với thiết kế mặt lưng đổi màu

Điểm nổi bật đầu tiên của iQOO 15 là mặt lưng có khả năng đổi màu tùy theo góc nhìn và ánh sáng, tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng. Cụm camera hình vuông được đặt lệch ở góc trên bên trái, tích hợp dải đèn RGB ẩn, không chỉ giúp nhận diện sản phẩm mà còn phục vụ cho thông báo và hiệu ứng khi chơi game.

Về camera, iQOO 15 được trang bị cụm 3 camera sau, trong đó nổi bật là ống kính tiềm vọng hỗ trợ zoom 100x, đi kèm hai cảm biến 50 MP. Thiết kế camera dày hơn so với các thế hệ trước nhằm tối ưu hóa chất lượng chụp tele và zoom xa, hướng đến trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp.

iQOO 15 nổi bật với ống kính tiềm vọng zoom 100x

Mặt trước của máy sở hữu màn hình AMOLED 2K kích thước 6.85 inch, với độ sáng từ 1 nit đến 6.000 nit, hỗ trợ lớp phủ chống phản xạ AR, đảm bảo hiển thị tốt cả trong điều kiện ánh sáng mạnh và môi trường tối. Đặc biệt, iQOO 15 còn được trang bị chip phụ Q3, giúp tối ưu hóa hiệu suất chơi game.

Về hiệu năng, iQOO 15 sẽ là một trong những flagship đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 với tốc độ 4.61 GHz, kết hợp với RAM tùy chọn 12 GB hoặc 16 GB, chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6.

iQOO 15 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Thiết bị dự kiến sẽ được trang bị viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100 W có dây và sạc không dây, cùng với hệ thống tản nhiệt VC 8K giúp duy trì hiệu suất lâu dài. Ngoài ra, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và hệ thống loa stereo cải tiến cũng sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng.