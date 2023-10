iPhone ngừng nhận bản cập nhật có trở thành đồ cổ?

Vấn đề đặt ra là liệu kể từ thời điểm đó trở đi, những chiếc iPhone này của người dùng có trở nên lỗi thời hay không? Mọi thứ không phải vậy. Trừ khi chúng bị hỏng, còn không hai khái niệm là hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là những khác biệt mà mọi người cần hiểu rõ.

iPhone lỗi thời và không còn được cập nhật là những khái niệm khác nhau.

Sự khác biệt chính giữa iPhone không cập nhật và iPhone lỗi thời

Vì Apple đưa ra phân loại thiết bị lỗi thời để ngụ ý rằng chúng sẽ ngừng nhận hỗ trợ kỹ thuật nên chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn ở phần sau bài viết. Nhưng nó hoàn toàn khác với việc iPhone không nhận được bản cập nhật phần mềm.

Tính cho đến nay, Apple đã ngừng hỗ trợ cập nhật phần mềm cho iPhone X/8/8 Plus trở về trước. Tuy nhiên, về khả năng lỗi thời, chỉ có các mẫu iPhone 6/6 Plus trở về trước mới được xếp vào danh sách này. Điều đó có nghĩa iPhone 6s, 6s Plus. 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và X vẫn không nằm trong diện sản phẩm lỗi thời.

Điều gì xảy ra khi iPhone bị lỗi thời

Trước hết, đây là tuyên bố của Apple và công ty sẽ không còn cung cấp các bộ phận sửa chữa iPhone lỗi thời tại Apple Store và các trung tâm sửa chữa ủy quyền. Như Apple mô tả trên trang web của mình, họ đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra trong ít nhất 5 năm kể từ khi các sản phẩm có mặt trên thị trường.

Cũng một lưu ý cần biết rằng, tùy thuộc luật pháp địa phương mà Apple có thể phải kéo dài thêm thời gian hỗ trợ kỹ thuật cho sản phẩm ngay cả khi chúng bị tuyên bố lỗi thời. Số thời gian hỗ trợ có thể kéo dài thêm đến 10 năm. Ngoài ra, khi iPhone trở nên lỗi thời, chúng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng nếu có sự hư hỏng thì người dùng phải tự tìm kiếm nguồn linh kiện bên ngoài. Vì vậy chúng có thể gặp trường hợp linh kiện không nguyên bản hoặc trái phép từ bên thứ ba.

iPhone không còn cập nhật không có nghĩa là chúng lỗi thời.

Khi nào Apple ngừng cập nhật iPhone

Không giống với hầu hết các nhà sản xuất Android, Apple không cho biết họ sẽ cập nhật iPhone của mình trong bao nhiêu năm, mặc dù hãng vẫn duy trì mức trung bình từ 5 đến 6 năm kể từ thời điểm sản phẩm ra mắt.

Điều đó có nghĩa gì? Cuối cùng, người dùng có thể được đảm bảo rằng iPhone sẽ tiếp tục nhận được phiên bản iOS đầy đủ trong nhiều năm. Đôi khi có một số hạn chế do vấn đề phần cứng, nhưng phần lớn là các tính năng mới. Tất nhiên, sự hỗ trợ này không phụ thuộc vào năm ngừng bán hàng mà phụ thuộc vào năm chúng tung ra thị trường.

Cũng cần phải nói rằng, mặc dù Apple không thường xuyên tiếp tục cập nhật những chiếc iPhone đó, nhưng đôi khi công ty tung ra các bản cập nhật nhỏ cho chúng với mục đích triển khai các bản vá bảo mật. Trong thực tế, ngay cả với một iPhone đã bị tuyên bố lỗi thời, đôi khi Apple cũng có thể tung bản vá bảo mật cho chúng, mặc dù công ty không cam kết làm điều đó. Ví dụ, khi iOS 17 có sẵn, Apple đã phát hành iOS 16.7.1 cho các thiết bị như iPhone 8 và X. Vào tháng 1/2023, công ty đã làm điều tương tự cho các phiên bản iOS 15 và iOS 12 để sửa chữa các lỗ hổng trên các thiết bị rất cũ, chẳng hạn như iPhone 5s huyền thoại đã được 9,5 tuổi.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, một chiếc iPhone tiếp tục được cập nhật sẽ không bị tuyên bố là lỗi thời . Nó không chỉ đi ngược lại chính sách do công ty thiết lập mà còn vượt xa mọi logic có thể tưởng tượng khi tưởng tượng một chiếc iPhone nhận được bản cập nhật iOS mới hàng tháng nhưng vẫn chưa thể được sửa chữa chính thức.

Ngay cả khi không còn được cập nhật, iPhone đôi khi vẫn có thể nhận các bản vá bảo mật.

Có thể làm gì với iPhone lỗi thời hoặc không còn cập nhật

Thực sự tất cả phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hao mòn và thời gian chúng chưa được cập nhật hoặc lỗi thời. Về cơ bản, chúng ta không nên mong đợi điều kỳ diệu nếu một thiết bị đã hao hụt về pin hoặc các bộ phận khác, tuy nhiên chúng vẫn có thể sử dụng bình thường nếu không gặp sự cố quá quan trọng. Mặc dù vậy, người dùng phải chấp nhận với thực tế là chúng không có những tiến bộ mới nhất về máy ảnh hoặc phần mềm mới mà chỉ đơn giản là giữ nguyên các chức năng ban đầu và còn sót lại nhờ các bản cập nhật mới nhất hiện có của chúng.

Với nhiều hạn chế, các tiện ích như gọi điện, nhắn tin, duyệt web, GPS, truy cập mạng xã hội,… vẫn hoạt động, tuy nhiên chúng sẽ không được trơn tru như lúc ban đầu. Điều này bắt nguồn từ việc các ứng dụng phát triển theo thời gian, do vấn đề hiệu suất nên chúng ngừng cung cấp các bản cập nhật cho các phiên bản iOS cũ hơn. Thậm chí, một số ứng dụng ngừng hỗ trợ các hệ điều hành quá cũ nên chúng có thể không còn sử dụng được. Ví dụ điển hình nhất ở đây là WhatsApp và khả năng tương thích của nó, hiện chỉ ở mức tối thiểu là iOS 12. Điều đó có nghĩa nó sẽ chỉ hoạt động trên điện thoại iPhone 5s trở lên (nếu đã cập nhật lên iOS 12.x.x).

