iPhone chính hãng dưới 10 triệu biến mất khỏi thị trường Việt

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Nếu đang có ý định mua một chiếc iPhone mới phân phối chính hãng (VN/A) có giá bán dưới 10 triệu đồng tại Việt Nam, người dùng có thể phải thất vọng.

Theo khảo sát trên các cửa hàng di động lớn tại Việt Nam, các mẫu iPhone VN/A tại thị trường Việt Nam đều có mức giá trên 10 triệu đồng, trong đó thành viên rẻ nhất là iPhone SE 2020 64 GB có giá khoảng từ 10,5 triệu đồng. Trước đó, với số tiền dưới 10 triệu đồng, người dùng có thể chọn mua các mẫu iPhone 7 Plus hay 8 Plus - vốn đã không còn được kinh doanh ở thời điểm hiện tại.

Trong thực tế, iPhone 7 Plus và 8 Plus đều là những mẫu iPhone đã được Apple ra mắt một thời gian dài, tương ứng với năm 2016 và 2017. Ở thời điểm đó, giá bán của chúng đều ở mức khoảng trên 20 triệu đồng cho sản phẩm phân phối chính hãng vì đều là thành viên cao cấp nhất. Sau đó, Apple đã giảm giá sản phẩm theo thời gian mỗi lần tung ra các mẫu iPhone mới như là cách giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận chúng hơn.

Chính sách bán iPhone mới đời cũ đang là điều mà Apple áp dụng tại một số thị trường đang phát triển, bao gồm Việt Nam và đặc biệt là Ấn Độ. Ngay cả khi tuyên bố ngừng sản xuất các mẫu iPhone nhất định, Apple vẫn bán sản phẩm tại các thị trường này. Vào trước giai đoạn Tết Nguyên đán, người tiêu dùng Việt Nam có thể tìm mua cho mình một số mẫu iPhone cũ chính hãng như iPhone 7 Plus và 8 Plus, thậm chí cả iPhone 6 Plus hay 7 với mức giá chỉ rơi vào khoảng từ 6 đến dưới 10 triệu đồng. Trong số này, iPhone 8 Plus được ưu ái hơn vì có khả năng người dùng vẫn nhận được sự hỗ trợ của iOS 15 hoặc thậm chí là iOS 16 mà Apple phát hành vào năm sau, đảm bảo thiết bị vẫn có những trải nghiệm hiện đại.

Mặc dù vậy, những mẫu iPhone này giờ đã không còn có thể mua tại các cửa hàng di động lớn tại Việt Nam, thay vào đó người dùng phải dựa vào các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc thậm chí là điện thoại dạng likenew. Trong thực tế, việc các cửa hàng ngừng cung cấp các mẫu này vì trong mức giá tương đương, người tiêu dùng có thể tìm cho mình một điện thoại Android khá tốt, trong khi cố lên một chút sẽ có thể mua các mẫu iPhone hiện đại hơn, chẳng hạn iPhone SE 2020 từ 10,5 triệu đồng, hay iPhone XR 64 GB giá từ 11,5 triệu đồng.

Cũng cần nhắc lại, vì Apple đã ngừng sản xuất những mẫu iPhone 7 Plus hay 8 Plus từ lâu nên người dùng tránh suy nghĩ chờ đợi thêm một thời gian khi lô hàng mới được nhập về.

