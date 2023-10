iPhone 16 và 16 Plus sẽ vượt mặt iPhone 15 Pro

Dựa vào các tin đồn cho thấy Apple có thể mang đến cho người dùng lý do để chọn các mẫu iPhone 16 và 16 Plus khi chúng dự kiến sẽ vượt qua sức mạnh đến từ iPhone 15 Pro. Tất cả bắt nguồn từ việc Apple quyết định thay đổi chiến lược và đưa chip A18 vào tất cả các mẫu iPhone 16, không giống như những gì đã xảy ra với iPhone 15. Với chip mới, iPhone 16 có thể sở hữu sức mạnh nhanh hơn iPhone 15 Pro, điều mà iPhone 15 không thể làm được khi so sánh với iPhone 14 Pro vào năm ngoái và khiến sản phẩm này thiếu đi sự hấp dẫn.

Toàn bộ gia đình iPhone 16 sẽ dùng chip A18 series mới nhất mà Apple ra mắt vào mùa thu năm sau.

Thông tin này được nhà phân tích nổi tiếng Jeff Pu đưa ra trong báo cáo mới nhất, cho thấy Apple sẽ trang bị cho tất cả các mẫu iPhone 16 chip xử lý A18 series mới nhất của họ. Đáng chú ý, Pu không phải là người duy nhất cung cấp thông tin này, và việc có một số nguồn đưa ra thông tin tương tự là một dấu hiệu tốt cho thấy độ tin cậy trong báo cáo.

Cũng theo Jeff Pu, dòng chip mới của Apple sẽ được sản xuất dựa trên quy trình 3nm của TSMC như tiền nhiệm nhưng là thế hệ thứ hai. Do đó, chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng cả về hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng trên tất cả các mẫu iPhone 16.

Mặc dù vậy, người dùng cũng không nên mong đợi hiệu suất iPhone 16 thông thường có thể sánh ngang với các mẫu Pro vì Apple vẫn nghĩ ra một cách để tạo sự phân biệt giữa chúng. Dựa trên những gì đã xảy ra trong dòng iPhone 15 Pro, iPhone 16 và 16 Plus sẽ được trang bị chip A18 Bionic, trong khi các mẫu Pro sẽ được tích hợp chip A18 Pro cao cấp hơn.

Với chip được sản xuất trên quy trình tiên tiến hơn giúp iPhone 16 mạnh mẽ hơn so với iPhone 15 Pro.

Thật không may, sự khác biệt giữa các chip này không được tiết lộ. Sẽ không bất ngờ khi hiệu suất vượt trội và hiệu quả sử dụng năng lượng ở các mẫu cao cấp hơn được thể hiện.

Với việc iPhone 16 series phải chờ đến tháng 9/2024 mới ra mắt nên chi tiết về thế hệ smartphone mới nhất của Apple sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian gần 1 năm tới.

