iPhone 16 Plus có viên pin nhỏ hơn bản tiền nhiệm, iFan có đáng lo?

Một trong những thông số kỹ thuật quan trọng nhất được người mua điện thoại quan tâm là dung lượng pin. Kể từ dòng iPhone 11, Apple đã bắt đầu chú trọng hơn đến pin.

Tin đồn mới nhất liên quan đến pin của dòng iPhone 16 cho thấy, hãng sẽ có sự cải thiện về dung lượng của pin, ngoại trừ chiếc iPhone 16 Plus.

iPhone 14 Plus từng được trang bị viên pin lớn nhất vào năm 2022

Lần đầu tiên, vào năm 2022, Apple đã bổ sung mẫu "iPhone Plus" vào dòng iPhone 14 2022, thay thế cho iPhone 13 mini. Không chỉ mang tới màn hình lớn - kích cỡ 6,7 inch, sản phẩm còn có pin dung lượng 4325mAh - lớn nhất trong lịch sử iPhone vào thời điểm đó và to hơn một chút so với pin 4323 mAh của iPhone 14 Pro Max. Apple thậm chí còn tung ra một video quảng cáo "Thời lượng pin dài nhất của chúng tôi" trên iPhone 14 Plus.

iPhone 16 Plus sẽ có viên pin dung lượng nhỏ hơn bản tiền nhiệm.

Năm ngoái, Apple đã trang bị cho cho iPhone 15 Pro Max viên pin lớn nhất trên iPhone với dung lượng 4422mAh. Trong khi đó, pin iPhone 15 Plus có dung lượng 4383mAh.

Đầu năm nay, nguồn tin Majin Bu cho biết, viên pin trên iPhone 16 Plus sẽ giảm 8,6% xuống còn 4006mAh. Điều này cho thấy, Apple hy vọng thúc đẩy doanh số cho iPhone 16 Pro Max - có giá cao hơn.

iPhone 16 Pro có màn hình lớn hơn, cần pin lớn hơn

Mới đây, theo một tài khoản trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, dung lượng pin của từng mẫu iPhone 16 series đã được hé lộ.

Theo OvO Baby Sauce OvO, dòng iPhone 16 2024 sẽ có dung lượng pin như sau:

- iPhone 16: 3561mAh (iPhone 15 chỉ có pin 3367mAh, +5,8%)

- iPhone 16 Plus: 4006mAh (iPhone 15 Plus có pin 4383mAh, -8,6%)

- iPhone 16 Pro: 3355mAh (iPhone 15 Pro có viên pin 3290mAh, +2%)

- iPhone 16 Pro Max: 4676mAh (iPhone 15 Pro Max có pin 4422mAh, +5,7%)

Dự đoán, năm nay, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn với kích cỡ lần lượt là: 6,3 inch và 6,9 inch. Đây là một lý do để iFan mong đợi chúng có viên pin lớn hơn.

Tin đồn về dung lượng pin của dòng iPhone 16.

Mặt khác, bộ xử lý ứng dụng (AP) A18 Pro sẽ được TSMC sản xuất bằng quy trình xử lý 3nm thế hệ thứ hai (N3E). Điều này sẽ giúp chip tiết kiệm năng lượng hơn so với chip A17 Pro AP - được sử dụng trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Khoảng 5 tháng nữa, dòng iPhone 16 mới được giới thiệu chính thức. Vì vậy, mọi thông tin ở thời điểm này mới chỉ là dự đoán.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]