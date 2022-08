Lý do giúp Apple hốt bạc từ iPhone 14

Hiện tại, iPhone 13 Pro có giá khởi điểm là 999 USD và 13 Pro Max có giá khởi điểm là 1.099 USD. Đã có các tin đồn cho biết giá các sản phẩm kế nhiệm của chúng sẽ đắt hơn 100 USD (khoảng 2,33 triệu đồng), trong khi một số lại cho rằng giá sẽ không đổi. Dẫu vậy, giá khởi điểm có thể sẽ tăng lên bất kể điều gì bởi chiếc mini rẻ hơn dường như bị loại bỏ, trong khi mẫu iPhone 14 6,1 inch sẽ có giá khởi điểm 799 USD (khoảng 18,7 triệu đồng).

Ông Kuo lưu ý rằng Hon Hai Precision Industry, công ty mẹ của Foxconn chuyên lắp ráp iPhone cho Apple, đã nâng cao triển vọng của mình và nhà phân tích tin rằng đó là vì công ty sẽ được hưởng lợi từ giá bán trung bình iPhone 14 cao hơn.

Theo ông Kuo, các mẫu iPhone 14 Pro sẽ đắt hơn so với các mẫu tiền nhiệm của chúng, và ông ước tính rằng giá bán trung bình của dòng iPhone 14 sẽ tăng 15%, lên khoảng 1.000 - 1.050 USD (khoảng 23,3 - 24,5 triệu đồng). Các sản phẩm Pro cũng được kỳ vọng sẽ có doanh số bán tốt hơn, và đó là lý do khiến chúng có thể đóng góp vào mức ASP cao hơn.

iPhone 13 mini 5,4 inch có giá từ 699 USD (tương đương 16,3 triệu đồng), nhưng Apple sẽ loại bỏ phiên bản này để thay thế bằng iPhone 14 Max 6,7 inch. Do đó, việc tăng giá 15% không thể hoàn toàn do các mẫu Pro mà do giá khởi điểm của iPhone 14 cao hơn so với tiền nhiệm.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể sẽ có thiết kế mặt trước mới với các lỗ khoét tròn và hình viên thuốc, trong khi camera chính 48 MP cho độ phân giải cao hơn và chip A16 Bionic mới. Trong khi đó, iPhone 14 và 14 Max sẽ mang thiết kế của các mẫu tiền nhiệm và đi kèm chip A15 Bionic ra mắt năm ngoái, mặc dù vẫn nhanh hơn so với các chip cao cấp cung cấp sức mạnh cho các điện thoại Android tốt nhất năm 2022.

Các biến thể thông thường cũng có thể đi kèm nhiều RAM hơn, nhưng công nghệ RAM mới sẽ chỉ dành cho các mẫu Pro. Tất cả các mẫu trong dòng sản phẩm này đều đi kèm một camera trước được cải tiến.

Nhiều khả năng Apple sẽ tiết lộ dòng iPhone 14 vào tháng 9. Bên cạnh các mẫu iPhone 14, Apple cũng có thể giới thiệu thêm ba mẫu đồng hồ Apple Watch mới.

