iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đang giảm kịch, nên mua hay đợi iPhone 14 Pro?

Khách hàng tại Việt Nam đang mong chờ bộ đôi iPhone 14 Pro về nước theo đường chính hãng. Trong khi đó, cặp iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đang được giảm cực mạnh: từ 23,49 và 27,49 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá dự kiến từ 30,99 triệu đồng và 33,99 triệu đồng cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro và iPhone 13 Pro.

Vậy iPhone 14 Pro có đáng mua hơn iPhone 13 Pro hay không? Cùng đi vào so sánh nhanh những flagship này.

Thiết kế màn hình thay đổi hoàn toàn

Rõ ràng, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max năm nay xứng đáng là smartphone có thiết kế đổi mới và thú vị nhất phân khúc khi chuyển sang thiết kế màn hình “viên thuốc”. Không những thế, khu vực này còn có khả năng tuỳ chỉnh và thay đổi kích cỡ linh hoạt, thay đổi cách các ứng dụng hoạt động.

Khu vực Dynamic Island trên iPhone 14 Pro.

Mặt khác, bộ đôi iPhone 13 Pro vẫn giữ nguyên thiết kế “tai thỏ” với kích cỡ nhỏ hơn các thế hệ trước một chút.

4 màu sắc của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Thế hệ iPhone 14 Pro năm nay cũng có màn hình xịn hơn với tốc độ làm mới 1 – 120Hz, có chế độ màn hình luôn bật nhưng không tốn pin. iPhone 13 Pro lép vế hơn một chút với tốc độ làm mới 10 – 120Hz, không có tính năng màn hình luôn bật nhưng vẫn hiển thị mượt mà và sống động, sáng rõ.

Chip “ngon” hơn

Đặc ân của cặp iPhone 14 Pro so với iPhone 14 và iPhone 14 Plus còn là con chip A16 Bionic mới hơn. Qua thử nghiệm, hiệu năng GPU của con chip này “trâu” hơn gần 30% so với iPhone 13 Series.

Chip A16 Bionic mới.

Tuy nhiên, trong thực tế, những chiếc iPhone Pro đều có tốc độ siêu mượt mà, sự khác biệt giữa 2 thế hệ iPhone rất khó nhận ra. Chúng đều nhanh hơn mọi flagship Android hiện tại trong những bài kiểm tra hiệu suất cũng như trong thực tế.

Camera xịn hơn nhiều

Chất lượng hình ảnh từ 3 camera sau 12MP của iPhone 13 Pro “chất” khỏi bàn cãi. Nhưng bộ đôi iPhone 14 Pro còn “đỉnh” hơn với camera chính 48MP, gộp điểm ảnh tỷ lệ 4:1 và đem lại ảnh 12MP cực sắc nét, chân thực và sống động. Ngoài ra, người dùng còn có thể chụp ảnh ProRAW chất lượng 48MP trong điều kiện ánh sáng lý tưởng.

Camera chính của bộ đôi iPhone 14 Pro đã được nâng lên 48MP.

Ngoài ra, iPhone 14 Series còn có khả năng kết nối vệ tinh, cho phép người dùng gửi tin nhắn khẩn cấp tới các liên lạc quan trọng khi ở ngoài khu vực phủ sóng di động. Chức năng này không có trên bộ tứ iPhone 13 năm ngoái. Chưa hết, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max còn có camera selfie được nâng cấp nhẹ, camera tele được bổ sung thêm khả năng zoom quang học 2x, bổ sung màu Tím đậm siêu sang.

Những chi tiết khác vẫn được giữ nguyên trên bộ đôi iPhone 14 Pro là kích cỡ màn hình, thiết kế tổng thể, bộ nhớ RAM, Face ID.

Tạm kết

Rõ ràng, cặp “siêu phẩm” iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max có quá nhiều nâng cấp đáng giá, rất xứng để chờ đợi với những iFan chịu chi.

iPhone 14 Pro rất đáng để chờ đợi.

Nhưng nếu không đủ kiên nhẫn đợi thêm thì việc sở hữu ngay cặp iPhone Pro 2021 lúc này cũng không hề tệ vì iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max vẫn là 2 trong số những smartphone cao cấp nhất thị trường ở thời điểm này.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-13-pro-va-13-pro-max-dang-giam-kich-nen-mua-hay-doi-iphone-14...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-13-pro-va-13-pro-max-dang-giam-kich-nen-mua-hay-doi-iphone-14-pro-1396764.ngn