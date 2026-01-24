Honor Magic V6 được xác nhận có pin 7.150 mAh, ra mắt tại MWC 2026 vào ngày 2/3

Honor vừa chính thức xác nhận sẽ tham dự sự kiện MWC 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 5 tháng 3 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tại sự kiện này, thương hiệu sẽ giới thiệu hai sản phẩm nổi bật: Honor Robot Phone và điện thoại gập Magic V6 thế hệ mới. Sự ra mắt của Honor Magic V6 diễn ra sớm hơn nhiều so với người tiền nhiệm Magic V5, vốn được giới thiệu vào tháng 7/2025.

Thông tin rò rỉ cho thấy Magic V6 có thể sở hữu viên pin lớn nhất từng thấy trên một chiếc điện thoại gập. Một bức ảnh chụp màn hình từ leaker nổi tiếng Experience More cho biết pin của Magic V6 đã được cơ quan 3C của Trung Quốc chứng nhận, với phiên bản cao cấp nhất dự kiến sử dụng pin kép, tổng dung lượng thực tế khoảng 7.150 mAh. Con số này vượt mốc 7.000 mAh và cao hơn 1.000 mAh so với thế hệ trước, Magic V5. Đây là một thành tựu ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh điện thoại gập thường bị hạn chế về không gian pin.

Honor Magic V6 được xác nhận có dung lượng pin khủng.

Các phiên bản khác của Magic V6 được cho là sẽ trang bị pin có dung lượng định mức 6.700 mAh, với dung lượng thực tế khoảng 6.850 mAh. Điều này cho thấy Honor đang thiết lập tiêu chuẩn mới về thời lượng pin cho smartphone gập, thậm chí vượt trội hơn nhiều flagship truyền thống. Hãng không chỉ tập trung vào độ mỏng mà còn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài, một yếu tố ngày càng được người dùng cao cấp quan tâm.

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, Honor Magic V6 sẽ là một trong những điện thoại gập đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Về khả năng nhiếp ảnh, máy có thể sở hữu camera chính 200 megapixel, hứa hẹn mang đến những bức ảnh sắc nét và chi tiết ấn tượng. DCS cũng khẳng định rằng Honor Magic V6 sẽ mỏng và nhẹ hơn thế hệ trước, mặc dù sở hữu viên pin lớn hơn. Để so sánh, Magic V5 có độ dày 9.0mm khi gập và 4.2mm khi mở, nặng khoảng 222 gram. Có thể Honor sẽ áp dụng công nghệ pin silicon-carbon để đạt được thiết kế “siêu mẫu” cho smartphone này.

Honor Magic V6 sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ OPPO Find N6, mẫu điện thoại gập dự kiến cũng ra mắt trong cùng thời điểm. Flagship gập của OPPO được cho là sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hệ thống ba camera với độ phân giải 200 megapixel (chính), 50 megapixel (góc siêu rộng) và 50 megapixel (ống kính tele tiềm vọng), cùng viên pin dung lượng hơn 6.000 mAh.