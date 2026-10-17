Hé lộ chiếc smartphone gây sốc với số điểm AnTuTu kỷ lục 5,7 triệu

Honor sẽ chính thức giới thiệu dòng smartphone Win 2 vào ngày 21/10 tới đây. Trong số các phiên bản Win 2, Win RT 2 và Win Turbo 2, chỉ có Win 2 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới nhất và mạnh mẽ nhất của Qualcomm.

Honor Win 2 có tổng số điểm AnTuTu là hơn 5,7 triệu.

Trước thềm ra mắt, Honor Win 2 đã xuất hiện trên nền tảng AnTuTu, tiết lộ điểm hiệu năng ấn tượng cùng các thông số kỹ thuật quan trọng. Theo kết quả từ AnTuTu V12, Honor Win 2 (mã hiệu RTW-AN00) đạt tổng điểm 5.702.964. Thiết bị này được xác định sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kết hợp với GPU Adreno 850. Cấu hình thử nghiệm bao gồm 16 GB RAM, 1 TB bộ nhớ trong và hệ điều hành Android 17.

Phân tích kết quả benchmark cho thấy GPU đạt 2.072.221 điểm, trong khi các bài kiểm tra bộ nhớ và trải nghiệm người dùng (UX) lần lượt đạt 755.729 và 1.372.277 điểm. Thông số kỹ thuật cũng chỉ ra rằng Honor Win 2 sử dụng bộ nhớ LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1.

Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Honor Win 2 sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng 6,89 inch với độ phân giải 2K và tần số quét 185Hz. Màn hình này có viền siêu mỏng 0,93 mm ở cả bốn cạnh và hỗ trợ điều chỉnh độ sáng bằng PWM tần số cao 5920Hz.

Điểm AnTuTu cụ thể được công bố.

Điện thoại sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây. Hệ thống làm mát bằng quạt kép sẽ giúp kiểm soát nhiệt độ trong các phiên chơi game kéo dài, trong khi loa kép 1216 microbit cỡ lớn hứa hẹn mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn.

Các tính năng khác được đồn đoán bao gồm camera chính 200 MP kết hợp với camera phụ. Khác với phiên bản Honor Win đời đầu có camera tele, Win 2 sẽ không trang bị tính năng này. Thiết bị cũng có thể được trang bị cảm biến vân tay siêu âm, kết nối USB 3.2 Gen 1 và đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K về khả năng chống bụi và nước.

Đặc biệt, Honor đã xác nhận rằng giá bán của Win 2 sẽ là 5.499 nhân dân tệ (khoảng 21,6 triệu) tại Trung Quốc. Honor Win 2 sẽ có các tùy chọn màu sắc như Đen tuyền, Xanh lá cây và Đỏ/Xanh dương.