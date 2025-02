Hé lộ thiết kế “siêu dị” của iPhone 17

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone SE 4 vào tuần tới, đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế của dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó, iPhone 17 tiêu chuẩn cũng có thể sẽ mang đến một thay đổi lớn trong thiết kế, đặc biệt là ở mặt sau của thiết bị để mang đến nét tương đồng với iPhone 17 Pro.

Dòng iPhone 17 sẽ đi theo phong cách camera kiểu Google Pixel?

Theo báo cáo mới nhất, mô-đun camera của iPhone 17 sẽ có sự khác biệt so với các mẫu hiện tại, với lớp vỏ màu đen tương tự như dòng sản phẩm Google Pixel. Trước đó, đã có báo cáo cho rằng thiết kế bên ngoài của iPhone 17 và iPhone 17 Pro sẽ giữ nguyên so với các mẫu hiện tại, tuy nhiên doanh số iPhone 16 giảm có thể khiến công ty phải xem xét lại kế hoạch thiết kế cho iPhone 17.

Ngoài ra, một trong những nguyên mẫu iPhone gập của Apple được cho là sẽ có thiết kế “kiểu sách” giống như Galaxy Z Fold 6 của Samsung, với màn hình bên trong có kích thước 7,74 inch. Apple đã sử dụng cùng một thiết kế iPhone trong nhiều năm, tuy nhiên có vẻ như công ty đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn.

Theo thông tin từ Majin Bu trên X, iPhone 17 sẽ có sự thay đổi trong cách bố trí camera ở mặt sau, mặc dù vẫn giữ được tính thẩm mỹ của các mẫu iPhone 17 Pro. Trong khi đó, iPhone 17 Pro dự kiến sẽ áp dụng thiết kế mới nhưng không thay đổi bố cục camera khi vẫn giữ giải pháp ba camera theo kiểu hình tam giác cũ, chỉ có mô-đun dài hơn.

Hình ảnh kết xuất được cho là của iPhone 17 sắp tới.

Nguồn tin cũng cho biết mô-đun camera trên phiên bản cơ sở của iPhone 17 sẽ rộng hơn so với phiên bản Air có một camera. Mô-đun camera trên iPhone 17 Air sẽ có hình chữ nhật hơn so với iPhone 17, và camera chính cùng camera siêu rộng đã được hoán đổi vị trí. Việc hoán đổi này là do cảm biến siêu rộng nhỏ hơn có thể dễ dàng nằm sau các thành phần Dynamic Island.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về thiết kế của iPhone 17 vì Apple có thể chọn một lộ trình đơn giản hơn và giữ nguyên thiết kế tương tự như các mẫu hiện tại. Dù vậy, công ty cần có sự đổi mới trong thiết kế của iPhone tiếp theo để thu hút người tiêu dùng.