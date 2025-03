Hacker biến điều "bất khả thi" thành hiện thực trên điện thoại Samsung cũ

Samsung từng tuyên bố tính năng Now Brief trên One UI 7 chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S25 do yêu cầu phần cứng cao. Nhưng bất ngờ thay, các hacker đã chứng minh điều ngược lại, biến điều "bất khả thi" thành hiện thực trên hàng loạt điện thoại Samsung cũ.

Theo đó, tính năng tóm tắt thông tin hữu ích Now Brief được hỗ trợ bởi AI từng được Samsung quảng bá rầm rộ trên dòng Galaxy S25. Hãng cho rằng tính năng này cần bộ xử lý mạnh mẽ như Snapdragon 8 Elite, khiến nó không thể hoạt động trên các thiết bị cũ với bản cập nhật One UI 7.

Tính năng Now Brief đã được mở đường đến với các thiết bị Galaxy cũ.

Tuy nhiên, các hacker đã tìm ra cách để "phá khóa" Now Brief trên hầu hết các điện thoại Samsung. Thủ thuật này bao gồm cài đặt ứng dụng Smart Suggestions phiên bản mới nhất và can thiệp vào System UI Tuner, một bước khá phức tạp và rủi ro.

Người dùng @DalgleishGX trên mạng xã hội X đã thành công kích hoạt Now Brief trên chiếc Galaxy S23+ của mình, và một người dùng khác cũng làm được điều tương tự trên Galaxy A52.

Tuy nhiên, phiên bản Now Brief được kích hoạt trên các thiết bị cũ chỉ hiển thị thông tin thời tiết và không có widget đầy đủ. Đây được xem là một "phiên bản rút gọn", có thể được Samsung tối ưu hóa và bổ sung thêm tính năng trong các bản cập nhật One UI tiếp theo.

Thủ thuật này đòi hỏi quyền truy cập vào System UI Tuner thông qua adb hoặc root, điều này có thể gây ra rủi ro cho thiết bị. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.