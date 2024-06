Giá iPhone cũ tháng 6/2024: Có mẫu 5 năm tuổi vẫn xài ngon, chỉ 6,59 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc khách hàng ưa chuộng iPhone đã qua sử dụng vẫn chiếm tỷ lệ tương đối cao. Những chiếc iPhone cũ với giá bán hấp dẫn, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng trở thành sự lựa chọn của những khách hàng muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS.

iPhone 12 Pro cũ với kích thước nhỏ gọn vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng.

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ công nghệ Di Động Việt, nhiều điện thoại iPhone cũ vừa có đợt điều chỉnh giá giảm để kích cầu tiêu dùng, chẳng hạn iPhone 12 64GB cũ giá còn 7,99 triệu đồng, iPhone 12 Pro 128GB cũ giá còn 10,39 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max 128GB cũ giá còn 13,19 triệu đồng,... Còn tại CellphoneS, iPhone 12 series cũ có giá từ 8,99 triệu đồng.

iPhone 13 phiên bản Pro và Pro Max cũng được đánh giá là những chiếc iPhone cũ đáng mua. Hiệu năng mạnh mẽ cùng với dung lượng pin tốt, mức giá lại chỉ bằng 1/3 so với iPhone 15 Pro Max,… là những lý do sức mua của hai model này vẫn rất cao ở thị trường Việt Nam. Sau đợt điều chỉnh giá tháng 6, iPhone 13 Pro 128GB cũ còn 13,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max 128GB cũ còn 16,39 triệu đồng.

Sau 5 năm có mặt trên thị trường, iPhone 11 series - đặc biệt là model iPhone 11 thường xuyên là sản phẩm cũ lọt top "cháy hàng". Hiện, iPhone 11 cũ chỉ còn 6,59 triệu đồng, iPhone 11 Pro cũ còn 7,59 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max cũ còn 10,39 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ chưa từng có trên các kệ hàng iPhone cũ tại Di Động Việt.

iPhone 11 cũ vẫn chưa giảm nhiệt tại thị trường Việt Nam.

Với người dùng không có yêu cầu cao về cấu hình hoặc người dùng mới trải nghiệm iOS như học sinh, sinh viên,… thì iPhone 8 Plus cũ và iPhone Xs Max cũ vẫn là những lựa chọn rất tốt, là những model được đánh giá cao so với phân khúc máy trong tầm giá. Hiện, iPhone 8 Plus cũ giờ chỉ còn 4,19 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ chỉ còn 6,79 triệu đồng.

Bảng giá một số mẫu iPhone cũ còn hàng và đang có giá tốt tháng 6/2024:

Sản phẩm Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPhone 8 Plus 64GB 6,99 4,19 iPhone Xs Max 64GB 10,99 6,79 iPhone 11 64GB 10,99 6,59 iPhone 11 Pro 64GB 12,99 7,59 iPhone 11 Pro Max 256GB 16,99 10,39 iPhone 12 64GB 9,39 7,99 iPhone 12 Pro 64GB 12,59 10,39 iPhone 12 Pro Max 64GB 14,99 13,19 iPhone 13 Pro 128GB 16,99 13,99 iPhone 13 Pro Max 128GB 18,19 16,39

* Giá tham khảo tại Di Động Việt ngày 18/6/2024.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống, tình trạng máy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]