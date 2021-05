Giá iPhone 6s mới nhất của tất cả các phiên bản kèm thông số chi tiết

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Bảng giá iPhone 6s mới nhất trong năm 2021 của tất cả các phiên bản 16Gb, 32Gb và 64Gb. Thông tin về cấu hình chi tiết của sản phẩm.

iPhone 6s là sản phẩm được cải tiến từ chính iPhone 6 và được ra mắt lần đầu vào năm 2015. Dù cho đã trải qua gần 6 năm kể từ khi ra mắt, thế nhưng chiếc điện thoại iPhone 6s vẫn rất thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là hiện vẫn có nhiều shop điện thoại uy tín vẫn bán sản phẩm này đến với người tiêu dùng.

Đánh giá iPhone 6s và một số thông tin của máy

Sản phẩm iPhone 6s sở dĩ vẫn được nhiều người ưa chuộng tìm mua để sử dụng là nhờ những ưu điểm vượt trội như sau:

1. Tổng quan về thiết kế

Điện thoại iPhone 6s được làm bằng kim loại nguyên khối, từ đó mang đến cảm giác cầm nắm vô cùng chắc tay, vô cùng sang trọng chứ không phải thiết kế vỏ nhựa như nhiều dòng phổ thông hiện nay. Mặt trước được làm bằng kính cường lực cao cấp chống trầy xước, còn mặt sau vẫn xuất hiện logo quả táo khuyết quen thuộc đi kèm với camera của máy. Bởi vì được làm bằng kim loại nguyên khối, do đó mà máy khi cầm sẽ khá nặng tay.

2. Màn hình hiển thị

iPhone 6s có kích thước màn hình là 4,7 inch, vô cùng nhỏ gọn và nằm trọn trong lòng bàn tay khi cầm nắm. Độ phân giải chuẩn HD+ (1920x1080), sản phẩm được tích hợp công nghệ LED-backlit IPS LCD mang lại màu sắc tương phản tốt và rõ nét hơn hẳn so với màn hình IPS LCD thông thường.

Trải nghiệm khi sử dụng màn hình của iPhone 6s là tương đối thích thú. Với độ sáng màn hình cao, góc nhìn rộng, tiêu tốn ít điện năng đã khiến cho dòng máy này vẫn còn đủ sức thu hút với người tiêu dùng, mặc dù đã gần 6 năm trôi qua kể từ ngày ra mắt.

3. Hiệu năng làm việc

Điện thoại iPhone 6s được trang bị con chip A9 vô cùng mạnh mẽ thời bấy giờ. Chip A9 với 2 nhân xử lý có tốc độ 1.8 GHz, đi kèm với đó là GPU PowerVR GT7600 mang đến hiệu năng làm việc tốt và sự trải nghiệm khá mượt mà, dù cho con chip này đã rất lỗi thời nếu như so sánh với chip A12 thời điểm hiện tại.

iPhone 6s cung cấp RAM 2GB cùng với đó là 3 tùy chọn về bộ nhớ cho người sử dụng có thể lựa chọn, đó là 16GB, 32GB và 64GB.

4. Về camera của máy

Camera chính của máy có độ phân giải là 12MP, khẩu độ f/2.2, camera trước có độ phân giải là 5MP mang đến chất lượng hình ảnh khá đồng đều và bắt mắt, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của những fan của iPhone.

5. Dung lượng pin

Vì có kích thước nhỏ gọn với màn hình chỉ 4,7 inch, do vậy mà iPhone 6s có thời lượng pin vô cùng “khiêm tốn” nếu so với iPhone 6s Plus có kích thước lớn hơn nhiều. Máy được trang bị viên pin có dung lượng 1.715 mAh, đủ để giúp bạn có thể thực hiện các tác vụ cơ bản như xem phim, nghe nhạc, lướt web. Tuy nhiên để chơi game thì sẽ khá là khó khăn.

Giá iPhone 6s hiện nay đang là bao nhiêu?

Kể từ khi ra mắt cho đến nay, chiếc điện thoại iPhone 6s đã có sự chênh lệch về mức giá khá nhiều, do đó mà bạn có thể mua được sản phẩm với một mức giá cực kỳ dễ chịu nếu như so với thời điểm trước đây khi máy mới ra mắt. Điện thoại iPhone 6s có 3 phiên bản bộ nhớ khác nhau, cùng với đó là các mức giá cho bạn có thể lựa chọn.

1. Giá iPhone 6s tại thời điểm mở bán

Phiên bản iPhone Giá nhà sản xuất Giá tại Thegioididong iPhone 6s 16Gb 649 USD 18.890.000 iPhone 6s 32Gb 549 USD 18.890.000 iPhone 6s 64Gb 749 USD 21.790.000 iPhone 6s 128Gb 849 USD 24.690.000

2. Giá iPhone 6s chính hãng mới nhất 2021

Hiện nay để kiếm được sản phẩm iPhone 6s mới nguyên seal là điều rất khó. Bạn chỉ có thể tìm mua được tại những trung tâm siêu thị điện máy hoặc một số shop điện thoại vẫn còn giữ hàng chưa hề active. Sau đây là mức giá để bạn có thể tham khảo:

Phiên bản iPhone Giá máy mới 100% chưa active iPhone 6s 16Gb 5.990.000 iPhone 6s 32Gb 7.990.000 iPhone 6s 64Gb 9.390.000 iPhone 6s 128Gb 11.090.000

3. Giá iPhone 6s cũ tại các shop điện thoại uy tín

Phiên bản iPhone Giá máy like new 99% (hình thức đẹp) iPhone 6s 16Gb 2.790.000 iPhone 6s 32Gb 4.390.000 iPhone 6s 64Gb 4.790.000 iPhone 6s 128Gb 4.990.000

Bảng thông số chi tiết của điện thoại iPhone 6s

Nhà sản xuất: Apple Hệ điều hành: iOS 9 Kích thước: 138.1 x 67 x 7.1 mm Trọng lượng: 143g Cỡ màn hình: 4.7 inch Độ phân giải: 750 x 1334 pixel Mật độ điểm ảnh: 326 ppi Công nghệ: IPS LCD Màn hình cảm ứng: Cảm ứng điện dung Các tính năng khác: Cảm ứng lực 3D Touch, mạ chống vân tay và chống chói Chipset: Apple A9 và vi xử lý chuyển động M9 Bộ xử lý(CPU): Chưa rõ thông số Bộ xử lý đồ họa(GPU): Chưa rõ thông số Bộ nhớ RAM: 2GB Bộ nhớ lưu trữ: 16/64/128 GB Khe cắm thẻ nhớ: Không Dung lượng: 1715 mAh Thời gian đàm thoại: 24 giờ (3G) Thời gian chờ: 10 ngày Camera mặt sau: 12MP Các tính năng: Khẩu f/2.2, ống kính 5 lá, đèn flash True Tone, kích cỡ điểm ảnh 1.2 micron, lấy nét pha, Quay phim: Quay phim 4K 30 fps, Full-HD 30 và 60fps, HD 30 fps, Slow-motion (full-HD 120 fps và HD 240fps),chụp ảnh 8MP trong khi quay 4K Camera mặt trước: 5 MP, khẩu f/2.2, quay phim HD 3G: LTE/4G, 3G Wi-fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Bluetooth: v4.1, A2DP, LE USB: Lightning Khác: GPS, NFC (cho Apple Pay) Định dạng nhạc hỗ trợ: AAC, Protected AAC (từ iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF và WAV Các cảm biến: Cảm biến vân tay, tiệm cận, ánh sáng, gyro, gia tốc và khí áp kế Đèn LED thông báo: Không SIM: Nano-SIM Phụ kiện đi kèm: vỏ bảo vệ Lựa chọn màu: Vàng, bạc, xám và vàng hồng

