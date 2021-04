Giá iPhone 6S Plus mới nhất các phiên bản và cấu hình

Chủ Nhật, ngày 25/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá iPhone 6S Plus hiện nay được bán giá bao nhiêu, đánh giá thông số cấu hình liệu có còn phù hợp để mua ở thời điểm năm 2021?

Hiện nay, dòng iPhone 6S Plus mới mã VN/A dành cho thị trường Việt Nam và các mã iPhone 6S Plus quốc tế đều đã bị Apple khai tử từ tháng 9/2018 sau khi ra mắt dòng iPhone XS và XR. Tuy nhiên, đến tận đầu năm 2020 thì các nguồn hàng chính hãng còn tồn kho, đã được nhập hàng từ trước mới chính thức bán hết và dừng bán. Các nguồn hàng iPhone 6S Plus hiện nay chủ yếu là máy cũ đã qua sử dụng, hàng mới 100% chính hãng VN/A còn rất ít. Dưới đây là cập nhật thông tin giá của các phiên bản 6S Plus mới và cũ.

Giá iPhone 6S Plus là bao nhiêu

So với giá từ thời điểm ra mắt đến nay thì có sự chênh lệch khá nhiều qua nhiều năm. iPhone 6S Plus được ra mắt ngày 10/09/2015 và được mở bán chính hãng tại Việt Nam từ ngày 06/12/2015 với 4 tùy chọn dung lượng bộ nhớ gồm 16, 64, hoặc 128, riêng phiên bản 32GB được bổ sung muộn hơn sau này. Máy có 4 màu sắc gồm Bạc, Xám, Vàng và Hồng.

Giá iPhone 6S Plus tại thời điểm mở bán

Phiên bản Giá Apple công bố Giá bán chính hãng tại Việt Nam (FPT) iPhone 6S Plus 16GB 749USD 21.799.000 VNĐ iPhone 6S Plus 32GB 649USD 18.790.000 VNĐ iPhone 6S Plus 64GB 849USD 24.699.000 VNĐ iPhone 6S Plus 128GB 949USD 27.499.000 VNĐ

Giá iPhone 6S Plus chính hãng mã VN/A mới nhất 2021

Hiện nay, chỉ còn duy nhất phiên bản iPhone 6S Plus bộ nhớ 32GB chính hãng mã VN/A chưa active được bán ở Mediamart và một số cửa hàng điện thoại khác.

Phiên bản Mediamart Cửa hàng khác iPhone 6S Plus 32GB 8.290.000 VNĐ 5.990.000 VNĐ

Giá iPhone 6S Plus cũ

Phiên bản FPT Thế giới di động Cửa hàng khác iPhone 6S Plus 16GB x x 4.200.000 VNĐ iPhone 6S Plus 32GB Từ 5.434.000 VNĐ 5.890.000 VNĐ 4.600.000 VNĐ iPhone 6S Plus 64GB x x 5.000.000 VNĐ iPhone 6S Plus 128GB Từ 6.468.000 VNĐ x 4.800.000 VNĐ

Giá iPhone 6S Plus lock hàng mới 99%

Phiên bản Giá tham khảo iPhone 6S Plus 16GB 2.790.000 VNĐ iPhone 6S Plus 32GB 3.290.000 VNĐ iPhone 6S Plus 64GB 3.390.000 VNĐ iPhone 6S Plus 128GB x

Lưu ý: Bảng giá ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sẽ không còn đúng tại thời điểm mà bạn đang xem hoặc tùy thuộc vào từng cửa hàng cũng như các chương trình khuyến mãi của cửa hàng đó.

Đánh giá iPhone 6S Plus liệu có đáng mua năm 2021?

Kể từ khi ra mắt iPhone 4S, sau 4 năm Apple đã tung ra một điện thoại thông minh cao cấp khác vào tháng 9 năm 2015 chính là iPhone 6S và 6S Plus với kiểu thiết kế hoàn toàn mới.

Nhưng có một vấn đề! Bây giờ là năm 2021 và iPhone 6S Plus được phát hành vào năm 2015. Liệu nó có hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu giải trí và xử lý tác vụ của năm 2021? Với giá cũ từ hơn 4 triệu đồng và giá mới chính hãng là hơn 8 triệu đồng, liệu có nên xuống tiền để sở hữu iPhone 6S Plus này.

iPhone 6S Plus có bộ nhớ 2GB RAM, khá thấp nhưng lại có khả năng tối ưu bộ nhớ tốt hơn nhiều so với 4GB RAM của smartphone android. iPhone 6S Plus vẫn dễ dàng xử lý được các cả công việc hàng ngày như chơi game, giải trí với một màn hình vẫn đủ lớn ở thời điểm năm 2021. Touch ID vẫn hoạt động tốt, nhanh nhạy trong lần chạm đầu tiên để mở khóa iPhone.

Mua một chiếc iPhone 6S Plus thời điểm này ở dạng máy cũ đã qua sử dụng hoặc máy mới sẽ không hề sai lầm ở năm 2021 này. Mặc dù hiệu suất không phải tốt nhất khi so với các iPhone thế hệ mới như iPhone 11 hay iPhone 12, máy ảnh cũng ở mức tầm trung nhưng sự hoạt động ổn định, không bị treo máy và khá chắc chắn khi cầm nắm, giá bán hợp lý là những ưu điểm bạn nên chọn.

Tuy nhiên, điểm trừ là vấn đề về pin. Trang bị viên pin Li-Ion 2750 mAh là chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu giải trí lớn hiện nay so với các smartphone khác có cùng tầm giá của android.

Nếu bạn muốn sử dụng iPhone 6s Plus vào năm 2021 hoặc sử dụng lâu hơn một vài năm nữa thì đó là một lựa chọn tốt. Hoặc iPhone SE ra đời sau 6S và có thân máy thiết kế kiểu iPhone 5S cũng là một lựa chọn thú vị cho năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể chọn iPhone đời cao hơn như chọn iPhone 7 hoặc 7 Plus khi những trang bị cho mẫu smartphone này bạn có thể sử dụng từ 3 đến 5 năm nữa mới phải lên đời.

Nếu bạn muốn mua phiên bản mới nhất của iPhone, tôi sẽ khuyên bạn nên Mua một chiếc mới tinh bằng cách đầu tư thêm một số tiền. Điều này sẽ làm cho việc mua hàng của bạn trở nên xứng đáng và hợp lý hơn.

Lưu ý khi chọn mua iPhone cũ

Để lựa chọn được một chiếc iPhone 6S Plus cũ có giá ngon bổ rẻ và chất lượng thì cần lưu ý những điểm sau đây:

- Mua máy ở những cửa hàng uy tín, có chế độ bảo hành và thông tin về máy rõ ràng.

- Kiểm tra bằng mắt bề ngoài của máy. Hình ảnh ngoại hình của iphone cũ giá rẻ đã qua sử dụng.

- Kiểm tra IMEI/ số Serial của iPhone

- Kiểm tra màn hình cảm ứng iPhone cũ

- Kiểm tra nút home và các nút âm lượng.

- Kiểm tra khay sim iPhone

- Kiểm tra pin iPhone cũ

- Restore máy để kiểm tra iCloud.

Bảng thông số kỹ thuật của iPhone 6S Plus

Mạng di động Công nghệ GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Ra mắt Công bố Ngày 09 tháng 9 năm 2015. Phát hành ngày 25 tháng 9 năm 2015. Trạng thái Dừng bán Thiết kế Kích thước 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 in) Cân nặng 192 g (6,77 oz) Mặt kính Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng nhôm, khung nhôm SIM Sim nano Màn hình Kiểu IPS LCD Kích thước 5,5 inch, 83,4 cm 2 (~ 67,7% tỷ lệ màn hình trên thân máy) Độ phân giải 1080 x 1920 pixel, tỷ lệ 16: 9 (mật độ ~ 401 ppi) Lớp kính bảo vệ Kính cường lực ion, lớp phủ oleophobic Cảm ứng Màn hình cảm ứng 3D Bộ chip vi xử lý Hệ điều hành iOS 9, có thể nâng cấp lên iPadOS 14.4.2 Chipset Apple A9 (14 nm) CPU Twister lõi kép 1,84 GHz GPU PowerVR GT7600 (đồ họa sáu lõi) Bộ nhớ Khe cắm thẻ nhớ Không Các phiên bản 16GB RAM 2GB, 32GB RAM 2GB, 64GB RAM 2GB, 128GB RAM 2GB Định dạng NVMe Camera Chính Đơn 12 MP, f / 2.2, 29mm (tiêu chuẩn), 1/3 ", 1.22µm, PDAF, OIS Đặc trưng Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR Video 4K @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps Máy Ảnh Selfie Đơn 5 MP, f / 2.2, 31mm (tiêu chuẩn) Đặc trưng Nhận diện khuôn mặt, HDR, toàn cảnh Video 720p @ 30 khung hình / giây Âm thanh Loa ngoài Có Giắc cắm 3.5 mm Có Kiểu Âm thanh 16-bit / 44,1kHz Kết nối WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng Bluetooth 4.2, A2DP, LE GPS Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Có (chỉ Apple Pay) Đài Không USB Lightning, USB 2.0 Trợ năng Cảm biến Vân tay (gắn phía trước), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu Trợ lý ảo Các lệnh và đọc chính tả bằng ngôn ngữ tự nhiên Siri Pin Kiểu Li-Ion 2750 mAh, không thể tháo rời (10,45 Wh) Thời gian chờ Lên đến 384 giờ (3G) Thời gian đàm thoại Lên đến 24 giờ (3G) Chơi nhạc Lên đến 80 giờ

