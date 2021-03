Galaxy S21 là dòng Galaxy S thành công nhất trong 4 năm nay

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Doanh số bán hàng của Galaxy S21 đạt mức cao nhất trong 4 năm nay nhưng không khiến giới công nghệ bất ngờ.

Theo báo cáo mới nhất từ Hàn Quốc, Samsung đã bán được 590.000 chiếc smartphone thuộc dòng Galaxy S21 của mình. Con số này đã đạt mức cao nhất kể từ dòng Galaxy S8 năm 2017 (620.000 chiếc).

Galaxy S21 và Galaxy S21 Ultra.

Trong tháng đầu tiên bán ra, Galaxy S21 đã bán được số lượng gần gấp đôi so với Galaxy S20 năm ngoái. Đại diện của công ty phân tích Atlas Research & Consulting, người đứng sau báo cáo, tiết lộ lý do chính là Samsung mở rộng sự hiện diện 5G của mình trong khi vẫn giữ mức giá thấp, đặc biệt là so với loạt sản phẩm trước đó.

Hiện giá bán khởi điểm của Galaxy S21 chỉ từ 17,99 triệu đồng (bản 128GB) trong khi Galaxy S20 năm ngoái có giá cao hơn gần 20% mức này lúc mới được bán ra. Samsung cũng có một lý do khác để ăn mừng - chiếc điện thoại tầm trung Galaxy A31 của hãng đã trở thành điện thoại bán chạy nhất trên thị trường nội địa.

Galaxy A31.

Nhu cầu về các mẫu điện thoại tầm trung và giá thấp vào năm 2020 đã tăng cao bất ngờ do những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Việc hạ giá bán các flagship của mình khiến cho sản phẩm cao cấp của hãng đến gần với người dùng hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-s21-la-dong-galaxy-s-thanh-cong-nhat-trong-4-nam-nay-5020217311596751.htm