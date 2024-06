Dyson trình làng máy sấy duỗi tóc không dùng kẹp nóng

Dyson vừa giới thiệu máy sấy duỗi Dyson Airstrait khá độc đáo. Theo đó, chiếc máy kết hợp duỗi thẳng và làm khô tóc bằng không khí mà không cần sử dụng tấm kẹp nóng như máy duỗi thông thường, giảm khả năng gây hư tổn nhiệt lên tóc.

Khi bật máy, tóc được giữ bởi hai thanh kẹp. Sau đó, từ hai thanh kẹp này, một luồng khí áp suất cao sẽ được thổi ra theo góc độ đã được nhà sản xuất tính toán theo hướng dọc xuống lọn tóc, giúp đồng thời sấy khô và duỗi thẳng tóc.

Dyson Airstrait sấy và duỗi tóc không sử dụng kẹp nóng.

Dọc theo hai bên thân máy là các khe hở với khẩu độ 1,5mm. Không khí được lưu thông qua các khe hở này, tạo ra hai luồng khí đi xuống với tốc độ cao. Được thiết kế để tạo góc 45 độ, luồng khí từ hai hướng sẽ hội tụ để tập trung sức mạnh với lực hướng xuống làm khô tóc, đồng thời duỗi thẳng tóc. Luồng khí này còn giúp định hình các sợi tóc để mang lại một mái tóc suôn mượt.

Máy sấy duỗi tóc Dyson Airstrait chạy bằng động cơ Hyperdymium được thiết kế riêng cho các công nghệ chăm sóc tóc của Dyson. Động cơ này tạo ra luồng không khí cần thiết để làm khô và duỗi thẳng tóc đang ướt cùng một thời điểm. Với 13 cánh quay quạt khí với tốc độ 106.000 vòng/phút và lưu thông hơn 11,9 lít không khí qua máy mỗi giây, động cơ tạo ra áp suất không khí lên tới 3,5kPa.

Máy sấy duỗi tóc Dyson Airstrait cũng có khả năng kiểm soát nhiệt thông minh nhờ điện trở nhiệt hạt thủy tinh, giúp đo nhiệt độ luồng không khí lên đến 16 lần một giây, qua đó ngăn ngừa tác hại của nhiệt và bảo vệ độ bóng tự nhiên cho tóc. Kết quả đo được gửi đến bộ vi xử lý để điều chỉnh bộ phận làm nóng, đảm bảo luồng không khí không vượt quá nhiệt độ cho phép.

Máy sấy duỗi tóc Dyson Airstrait cung cấp chế độ tạo kiểu dành cho cả tóc ướt (Wet) và khô (Dry), cũng như chế độ bắn lạnh (Cool). Hai chế độ Wet và Dry được cài đặt sẵn với sự kết hợp luồng không khí và nhiệt tiêu chuẩn, nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Chế độ Wet có 3 mức cài đặt nhiệt là 80 độ C, 110 độ C và 140 độ C. Chế độ Dry có các mức nhiệt 120 độ C, 140 độ C hoặc chọn chức năng tăng cường (Boost).

Máy sấy duỗi tóc Dyson Airstrait có giá bán lẻ tham khảo là 14,79 triệu đồng.

