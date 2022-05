Choáng với bộ sưu tập vương miện và trang sức xa hoa của Nữ hoàng Elizabeth II

Nữ hoàng Elizabeth II có hàng loạt các trang sức và phụ kiện đắt đỏ và quý giá khiến ai cũng phải trầm trồ.

Vương miện Hoàng gia

Ngày 1 tháng 1 năm 1967 Nữ hoàng Elizabeth đeo vương miện của Hoàng gia và vòng cổ kim cương khi đăng quang. Được sáng chế cho lễ đăng quang của Vua George VI vào năm 1937, vương miện mang tính bước ngoặt này được đính 2.868 viên kim cương trên một giá đỡ bằng bạc. Hầu hết chi tiết trên vương miện là đá cắt hoa hồng và các loại đá quý nhiều màu trên giá đỡ bằng vàng, bao gồm 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo và tổng cộng hơn 269 viên ngọc trai.

Vương miện hồng ngọc Miến Điện

Tại buổi dạ tiệc hoàng gia được tổ chức tại Covent Garden vào ngày 30 tháng 5 năm 1930, Nữ hoàng Elizabeth đã đội một chiếc vương miện hồng ngọc mà người Miến Điện đã trao khi đăng quang.

Vương miện The Grand Duches Vladimir Tiara

Vương miện đính kim cương và ngọc trai của Nữ hoàng Elizabeth xuất hiện vào ngày 22 tháng 5 năm 1978 được gọi là Vương miện The Grand Duches Vladimir Tiara. Ban đầu nó là một món quà dành cho Nữ hoàng Victoria và một chiếc trâm cài nơ được trang trí bằng kim cương và ngọc trai đi kèm. Nó đã được tặng cho Nữ hoàng Elizabeth vào ngày cưới của bà.

Choker ngọc trai Nhật Bản

Chiếc vòng cổ từng xuất hiện trên người của Nữ công tước xứ Cambridge, The Japanese Pearl Choker, và chiếc vòng đeo chìa khóa xuất hiện lần đầu vào ngày 16/11/1983, được cho là chiếc vòng cổ được chính phủ Nhật Bản tặng cho Nữ hoàng Elizabeth vào những năm 80.

Crown Amethyst Suite of Jewels

Crown Amethyst Suite of Jewels là vương miện bao quanh viên thạch anh tím đặc biệt của Nữ hoàng Elizabeth và một chiếc trâm, vòng cổ và hoa tai bằng kim cương. Ban đầu nó thuộc về mẹ của Nữ hoàng Victoria. Lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth đeo nó vào ngày 26 tháng 3 năm 1985.

Vương miện Aquamarine Parure Tiara của Brazil

Một vương miện làm từ kim cương, vòng cổ và hoa tai màu xanh ngọc mà người Brazil đã tặng Nữ hoàng Elizabeth khi bà đăng quang. Và bản thân chiếc vương miện cũng có thể được tháo rời thành một chiếc trâm cài. Nữ hoàng Elizabeth được nhìn thấy đeo phụ kiện này cùng nhau vào ngày 15 tháng 10 năm 1986.

Cambridge and Delhi Durbar Parure

Vòng cổ ngọc lục bảo và hoa tai được Nữ hoàng Elizabeth đeo vào ngày 14 tháng 10 năm 1989, nó được gọi là Cambridge and Delhi Durbar Parure. Vương miện ban đầu có những viên ngọc trai lớn và sau đó đã được tháo ra theo lệnh của Nữ hoàng Elizabeth.

The Russian Fringe Tiara

Vương miện The Russian Fringe Tiara được Nữ hoàng Elizabeth đeo khi đăng quang cùng Hoàng thân Philip. Nó được xuất hiện trở lại trong một bữa tiệc ở Iceland vào ngày 25 tháng 6 năm 1990 dưới dạng một vương miện nạm kim cương xa hoa.

Bộ Sapphire và Diamond theo phong cách Victoria

Vòng cổ, hoa tai đính kim cương và sapphire của Nữ hoàng Elizabeth còn được gọi là The Victorian Suite of Sapphire and Diamond. Nó được tạo ra vào năm 1850 và được cha bà, vua George VI, tặng cho Nữ hoàng Elizabeth trong một đám cưới. Vương miện được làm vào năm 1963 và được nhìn thấy đeo vào ngày 11 tháng 6 năm 1992.

The Cullinan V Heart Diamond Brooch

Chiếc trâm kim cương Cullinan V Heart tinh xảo, nặng khoảng 19 carat, được Nữ hoàng Elizabeth đeo vào ngày 9 tháng 3 năm 1911. Ban đầu nó được thiết kế cho Nữ hoàng Mary vào năm 1989.

Trâm cài áo

Một chiếc trâm cài quan trọng khác của Nữ hoàng Elizabeth được chế tác bằng vàng, hồng ngọc và kim cương. Đây là món đồ trang sức yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth bởi vì đó là tác phẩm mà Hoàng thân Philip đã ban tặng cho bà vào năm 1966.

Trâm cài áo hình giỏ hoa

Chiếc trâm cài giỏ hoa này được trang trí bằng kim cương và đá quý. Nó được tặng cho Nữ hoàng Elizabeth bởi cha và mẹ của bà sau khi sinh Thái tử Charles vào năm 1948.

The Lovers Knot Brooch

Chiếc trâm cài kim cương hình nơ mà Nữ hoàng Elizabeth đã đeo trong đám cưới năm 2011 của Kate Middleton và Hoàng tử William. Nó được gọi là trâm cài tình yêu. Và nó là một phần của bộ sưu tập Queen Mary.

The Crown Ruby necklace

Trong chuyến thăm chính thức của Nữ hoàng Elizabeth tới Đức vào ngày 24 tháng 6 năm 2015, bà đã đeo một chiếc vòng cổ Crown Ruby do Hoàng tử Albert thiết kế cho Nữ hoàng Victoria.

Three Strand Pearl Necklace

Một sợi dây chuyền ngọc trai ba sợi đơn giản. Nó là phụ kiện yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth vì bà thường xuyên đen nó trong các dịp quan trọng của Hoàng gia.

