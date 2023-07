Dyson công bố máy lọc không khí dùng công nghệ lần đầu xuất hiện

Dyson vừa ra mắt máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde. Máy sử dụng công nghệ khí động lực học hình nón tạo ra lực khuếch tán không khí trong phạm vi đến 10m, một màng lọc K-Carbon mới loại bỏ khí NO 2 tốt hơn gấp 3 lần và một cảm biến CO 2 .

Máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde.

Nhờ công nghệ khí động lực học hình nón sử dụng hiệu ứng Coanda, máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde có khả năng khuếch tán không khí gấp đôi so với các thế hệ máy lọc của Dyson trước đây. Ngoài ra, máy lọc Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde còn có khả năng lọc theo các góc 0 độ, 25 độ hoặc 50 độ tùy nhu cầu sử dụng của người dùng.

Tương tự với tất cả những chiếc máy lọc không khí hiện có của Dyson, máy lọc Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde được trang bị hệ thống màng lọc khép kín đạt chuẩn HEPA H13. Màng lọc HEPA H13 được làm từ 21m vi sợi borosilicate được xếp nếp gấp lại 459 lần, có tuổi thọ đến 5 năm và có thể thay thế riêng biệt bằng các màng lọc carbon.

Bên trong máy còn có màng lọc K-Carbon loại lượng NO 2 gấp 3 lần so với các màng lọc trước đó, nhờ hợp chất Kali Cacbonat trên màng lọc. Khi gặp các hạt NO 2 , Kali Cacbonat sẽ gây phản ứng hóa học bằng cách bám chặt vào các hạt này, giúp việc khử NO 2 trong không khí diễn ra hiệu quả hơn.

Màn hình hiển thị tình trạng không khí.

Ngoài ra, còn có màng lọc Dyson Selective Catalytic Oxidation (SCO) với lớp phủ đặc biệt có cấu trúc tương tự như khoáng chất Cryptomelane. Lớp phủ được cấu trúc từ hàng tỉ đường ống kích cỡ nhỏ như nguyên tử, phá vỡ các phân tử formaldehyde thành một lượng nước và CO 2 rất nhỏ. Sau đó, màng lọc sẽ tự động tái tạo lại bằng cách sử dụng oxy trong không khí để tiếp tục phá hủy formaldehyde mà không cần phải thay thế.

Ở sản phẩm mới này, đội ngũ kỹ sư về âm thanh, tiếng ồn và độ rung của Dyson đã tiến hành thiết kế lại gàu điều khiển bằng động cơ (motor bucket). Bộ giảm thanh Helmholtz băng thông rộng là một hệ thống có hình khoang được làm từ vật liệu vi xốp, được thiết kế để chặn sóng âm ở tần số nhất định. Khi sóng âm được truyền từ nguồn (máy nén) dọc theo các đường dẫn không khí, bộ giảm thanh Helmholtz bắt giữ lại năng lượng âm thanh và phát ra sóng hạ âm (sóng âm ở tần số thấp).

Máy lọc không khí Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde được trang bị bộ cảm biến tích hợp. Một thuật toán đặc biệt của Dyson kiểm tra chéo dữ liệu mỗi giây, phân tích chất lượng không khí và tự động phản ứng với các thay đổi môi trường để lọc sạch không khí rồi hiển thị kết quả trực tiếp trên màn hình LCD và ứng dụng MyDyson. Ứng dụng MyDyson cũng có thể hoạt động như một bộ điều khiển từ xa ngay cả khi người dùng không ở nhà hoặc được dùng để lên lịch và theo dõi quá trình lọc không khí trong nhà.

