Điện thoại Snapdragon 8 Gen 2 cũng không thể bắt kịp… iPhone 14

Mặc dù người dùng iPhone có thể không quan tâm đến con chip dành cho điện thoại Android, nhưng thật thú vị khi xem sức mạnh chip mới ra sao đối với chip Apple trong thế giới thực. Và theo DealNTech, điểm số Geekbench 5 cho chip mới nhất từ Qualcomm đã được đăng tải và cho thấy A16 Bionic của Apple vẫn nhanh hơn với khoảng cách xa. Trong hiệu năng đơn lõi, A16 Bionic nhanh hơn 28%, còn trong thử nghiệm đa lõi, A16 Bionic nhanh hơn 14%.

Trên thực tế, các chip cũ hơn của Apple, A15 Bionic và A14 Bionic cũng nhanh hơn Snapdragon Gen 2 về hiệu năng lõi đơn - vốn được cho là quan trọng hơn trên điện thoại. Chip Snapdragon mới có tốc độ hơn một chút so với A15 Bionic và A14 Bionic trong thử nghiệm đa lõi, nhưng vẫn rất gần. Mặc dù vậy, phiên bản cao cấp của A15 Bionic (trên iPhone 14 và 14 Plus) thực sự nhanh hơn cả về đơn lõi và đa lõi so với Snapdragon 8 Gen 2.

Mặc dù thông cáo báo chí của Qualcomm tuyên bố rằng Snapdragon Gen 2 sẽ “cách mạng hóa smartphone hàng đầu để mang lại trải nghiệm thực sự phi thường”, nhưng không có bất kỳ đề cập trực tiếp nào đến iPhone hoặc chip A-series của Apple. Vì vậy, công bằng mà nói, các tuyên bố của Qualcomm có thể được đưa ra khi so sánh với điện thoại Android. Được biết, Snapdragon 8 Gen 2 đi kèm các tính năng thú vị như dò tia và trung tâm cảm biến AI mới, đồng thời “có thể sẽ cung cấp sức mạnh cho thiết bị tiếp theo của người dùng” là ám chỉ đến điện thoại Android.

Xét cho cùng, người dùng Android có thể nhận thấy sự khác biệt về hiệu suất xử lý trên các smartphone cao cấp sắp tới, nhưng đối với người dùng iPhone từ iPhone 13 Pro trở về sau, mọi thứ dường như không đáng chú ý.

