Chênh nhau tới 7 triệu, mua iPhone 14 hay iPhone 14 Pro dịp cuối năm?

iPhone 14 và iPhone 14 Pro được xem là 2 trong số những lựa chọn hấp dẫn trong năm nay. Bên cạnh hiệu suất mạnh hơn, có nhiều tính năng hơn, iPhone 14 Pro cũng có một số yếu tố khác biệt so với iPhone 14 về giá bán, thời lượng pin và trọng lượng tổng thể.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Bảng giá tham khảo iPhone 14 và iPhone 14 Pro (TGDĐ):

Bộ nhớ trong iPhone 14 iPhone 14 Pro 128GB 22.790.000 29.590.000 256GB 24.990.000 33.390.000 512GB 29.990.000 36.990.000 1TB - 41.490.000

Kích thước màn hình

Giống như các thế hệ trước, cả iPhone 14 tiêu chuẩn và iPhone 14 Pro đều có cùng kích thước màn hình - 6,1 inch. Tuy nhiên, giữa chúng có một số khác biệt lớn về công nghệ và tính năng màn hình. Cụ thể, iPhone 14 Pro cung cấp công nghệ hiển thị ProMotion cho hình ảnh động mượt mà hơn, Dynamic Island mới thay thế “tai thỏ” và tính năng màn hình luôn bật Always-On.

iPhone 14 Pro (trái) và iPhone 14 (phải).

Màn hình Luôn bật của iPhone 14 Pro cho phép màn hình hiển thị các tiện ích trên màn hình khóa, thời gian và hình nền mọi lúc. Đây là lần đầu tiên Apple triển khai màn hình Luôn bật cho iPhone.

Trong khi đó, Dynamic Island mang đến trải nghiệm mới thú vị, có thể hiển thị điều khiển Âm nhạc, FaceTime, các hoạt động nền cụ thể, v.v.

Kích thước và thiết kế

Có một số khác biệt đáng chú ý về thiết kế và kích thước của iPhone 14 và iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro có Dynamic Island.

Kích thước của các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro giống nhau nhưng sự khác biệt lớn nhất là trọng lượng. iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max nặng hơn đáng kể so với iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Điều này là do các khung bằng thép không gỉ nặng hơn, các mô-đun camera lớn hơn và pin lớn hơn.

Hiệu năng

2022 là năm đầu tiên Apple phân chia hiệu suất giữa iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Các mẫu iPhone 14 được trang bị phiên bản nâng cấp của chip A15 năm ngoái (chỉ bổ sung một lõi GPU). Các mẫu iPhone 14 Pro sử dụng chip A16 Bionic mới nhất - bộ xử lý 4nm đầu tiên của Apple.

Cặp smartphone cao cấp đều có RAM 6GB.

Tuy nhiên, cả 2 chip đều cung cấp hiệu suất đầu bảng. Sự khác biệt thực tế giữa chúng là không nhiều.

Camera

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa iPhone 14 và iPhone 14 Pro là công nghệ camera. Sở hữu camera 48MP mới, iPhone 14 Pro sử dụng công nghệ quad-pixel (gộp pixel tỷ lệ 4:1) và tạo ra hình ảnh 12MP.

Cả iPhone 14 và iPhone 14 Pro đều có Photonic Engine mới – thuật toán nhiếp ảnh mới, mang lại “bước nhảy vọt khổng lồ về hiệu suất chụp ảnh từ điều kiện ánh sáng trung bình đến thiếu sáng trên tất cả các camera thông qua tích hợp sâu giữa phần cứng và phần mềm.”

iPhone 14 cũng có khả năng nhiếp ảnh đáng nể.

Trên iPhone 14, camera góc siêu rộng - Ultra Wide sẽ có hiệu suất chụp ảnh tốt hơn 2 lần ở điều kiện ánh sáng từ trung bình đến yếu, cải thiện 2,5 lần trên camera chính.

Trên iPhone 14 Pro, sự cải thiện lên đến 2 lần trên camera chính, cải thiện 3 lần trên camera Ultra Wide, 2 lần trên camera tele và tốt hơn 2 lần trên camera TrueDepth.

Cả iPhone 14 và iPhone 14 Pro đều được nâng cấp camera trước với khẩu độ ƒ/ 1.9, cho phép chụp ảnh và quay video trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn. Camera này cũng cung cấp khả năng tự động lấy nét lần đầu tiên, có thể lấy nét trong điều kiện ánh sáng yếu và chụp ảnh selfie nhóm từ xa hơn.

Các tính năng khác

Một số tính năng khác trên cả iPhone 14 và iPhone 14 Pro:

● Phát hiện tai nạn – Crash Detection có thể phát hiện chủ nhân iPhone gặp tai nạn ô tô và gọi dịch vụ khẩn cấp.

iPhone 14 Series có chung nhiều tính năng.

● Kết nối vệ tinh để tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp khi người dùng không thể kết nối với mạng di động hoặc WiFi.

● Chế độ hành động – Action Mode giúp quay video ổn định hơn trong các tình huống chuyển động nhanh như chạy hoặc các môn thể thao khác.

● Lớp ceramic shield giúp tăng độ bền của màn hình

Kết luận

Dòng sản phẩm iPhone 14 và iPhone 14 Pro giống nhau về nhiều mặt, bao gồm kích thước màn hình và kích thước tổng thể.

Những nâng cấp về camera trên iPhone 14 Pro chính là điều khiến nhiều người đắn đo khi so sánh với iPhone 14. Nếu là người thường xuyên quay video và chụp ảnh bằng iPhone, iPhone 14 Pro sẽ là khoản đầu tư xứng đáng.

Các lựa chọn màu sắc của iPhone 14.

Nhưng nếu không, iPhone 14 vẫn là chiếc điện thoại cao cấp "chất". Phần cứng camera của máy vẫn đủ ấn tượng và người dùng sẽ được hưởng lợi từ một số công nghệ chụp ảnh bổ sung. Thêm nữa, iPhone 14 cũng rẻ hơn đáng kể so với iPhone 14 Pro.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chenh-nhau-toi-7-trieu-mua-i-phone-14-hay-i-phone-14-pro-dip-cuoi-nam-a580550.html