Điện thoại Android sẽ tự khởi động lại nếu bị "bỏ quên" 3 ngày!

Google đang âm thầm triển khai một tính năng bảo mật mới khá thú vị cho hệ điều hành Android thông qua bản cập nhật Google Play Services. Theo đó, điện thoại và máy tính bảng chạy hệ điều hành này sẽ tự động khởi động lại nếu bị khóa và không được sử dụng trong 3 ngày liên tục, nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng.

Cụ thể, nếu điện thoại hoặc máy tính bảng Android bị khóa và không được mở khóa hay sử dụng trong hơn 72 giờ (3 ngày liên tục), hệ thống sẽ tự động thực hiện việc khởi động lại. Mục đích chính của việc này là đưa thiết bị về trạng thái Before First Unlock (BFU).

Ở trạng thái BFU, toàn bộ dữ liệu trên máy vẫn được mã hóa an toàn hơn và chỉ có thể truy cập sau khi người dùng nhập đúng mật mã (passcode). Các phương thức mở khóa sinh trắc học như vân tay hay khuôn mặt đều không được kích hoạt ở trạng thái này, khiến việc truy cập trái phép dữ liệu trở nên khó khăn hơn đáng kể so với trạng thái After First Unlock (AFU) thông thường sau khi đăng nhập.

Điện thoại Android sẽ yêu cầu mật mã nếu bị "bỏ quên" trong 3 ngày.

Tính năng này được triển khai thông qua bản cập nhật Google Play Services phiên bản 25.14, vốn đang bắt đầu được tung ra cho người dùng toàn cầu trong tuần này. Do được cập nhật qua Play Services, hầu hết các thiết bị Android đang hoạt động trên thị trường (gồm cả điện thoại và máy tính bảng, trừ Android Auto, TV, Wear OS...) dự kiến sẽ nhận được tính năng này mà không cần phải chờ đợi một bản cập nhật hệ điều hành lớn.

Tuy nhiên, Google lưu ý có thể mất thêm vài tuần sau khi nhận được bản cập nhật Play Services 25.14 để tính năng tự khởi động lại thực sự được kích hoạt trên thiết bị của người dùng.

Việc tự khởi động lại thiết bị không hoạt động trong thời gian dài không phải là ý tưởng hoàn toàn mới. Các nền tảng khác như bản ROM Android tùy chỉnh GrapheneOS hay iOS 18.1 của Apple (với tên gọi Inactivity Reboot) đã có tính năng tương tự nhằm tăng cường bảo mật.

Hiện tại, Google vẫn chưa công bố chi tiết về các phiên bản Android cụ thể nào sẽ được hỗ trợ, liệu người dùng có thể tùy chỉnh (ví dụ: tắt/bật, thay đổi thời gian) tính năng này hay không, và có thông báo nào cho người dùng biết sau khi máy tự khởi động lại hay không. Dù vậy, đây được xem là một lớp bảo mật bổ sung hữu ích, hoạt động âm thầm để bảo vệ dữ liệu trên những thiết bị có thể bị thất lạc hoặc bỏ quên trong thời gian dài.