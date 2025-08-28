Để có bức ảnh chụp bằng smartphone đẹp trong dịp lễ 2/9, diễu binh A80

Mặc dù việc chụp ảnh bằng smartphone là tương đối dễ dàng khi người dùng chỉ cần mở ứng dụng camera và nhấn chụp, việc tạo ra những bức ảnh ưng ý lại hoàn toàn khác biệt. Để có được những bức ảnh ấn tượng để lưu giữ kỷ niệm A80, người dùng cần tuân theo một số quy trình cơ bản như một số gợi ý dưới đây.

A80 là một trong những sự kiện mừng đại lễ 2/9 đang rất được cộng đồng chờ đợi trong năm nay.

Chọn thiết lập máy ảnh phù hợp

Trên các dòng điện thoại mới, người dùng sẽ tìm thấy nhiều chế độ camera khác nhau. Việc hiểu và sử dụng đúng các chế độ này sẽ giúp nâng cao chất lượng bức ảnh. Ví dụ, nếu muốn chụp ảnh nhóm với các chiến sĩ tham gia diễu binh, chế độ chân dung sẽ là lựa chọn lý tưởng. Ngược lại, nếu muốn ghi lại toàn cảnh đoàn diễu binh đi ngang qua, sử dụng chế độ toàn cảnh sẽ phù hợp hơn.

Khi chụp phong cảnh, hãy kích hoạt chế độ HDR (dải động cao) để cân bằng vùng sáng và tối, từ đó giúp chi tiết hình ảnh rõ nét hơn. Trong điều kiện thiếu sáng, chế độ Ban đêm sẽ làm nổi bật các điểm sáng. Ngoài ra, ống kính macro rất thích hợp cho những bức ảnh cận cảnh, trong khi ống kính tele giúp người dùng chụp đoàn diễu binh nếu ở xa mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh.

Sử dụng thiết lập máy ảnh phù hợp cho từng mục đích chụp hình.

Chú ý đến các đường lưới

Khi chụp ảnh, người dùng nên kích hoạt tính năng chụp ảnh dạng lưới trên ứng dụng Camera của mình, sau đó sẽ thấy một đường lưới 9 ô chữ nhật xuất hiện trên màn hình. Đây là công cụ hữu ích giúp đóng khung bức ảnh một cách hợp lý. Việc sử dụng đường lưới sẽ giúp người dùng tạo ra những bức ảnh cân đối và thu hút hơn, tùy thuộc vào đối tượng muốn làm nổi bật.

Lấy ví dụ từ bức ảnh chụp lưới từ trang web chính thức của Samsung với cảnh hoàng hôn. Mặc dù đây là một bức ảnh đơn giản để chụp và việc đóng khung có vẻ trực quan, có những bức ảnh mà đường lưới có thể rất hữu ích.

Gợi ý sử dụng đường lưới được Samsung chia sẻ trên trang web của mình.

Đừng quên vệ sinh ống kính camera

Một bước đơn giản nhưng quan trọng mà nhiều người hay quên là vệ sinh ống kính camera. Bụi bẩn và dấu vân tay có thể làm mờ hình ảnh và giảm độ sắc nét. Theo hướng dẫn từ một nhà sản xuất smartphone, cách tốt nhất để vệ sinh ống kính là sử dụng vải sợi nhỏ, vừa nhẹ nhàng vừa hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn. Một ống kính sạch sẽ bắt được chi tiết tốt hơn và thậm chí có thể tạo nên sự khác biệt ngay cả khi lấy nét tự động.

Lưu ý rằng, một số người dùng trong số chúng ta có thể sử dụng các phụ kiện bảo vệ ống kính camera, tuy nhiên điều này thường sẽ khiến khả năng bắt ánh sáng và chi tiết của bức ảnh kém hơn. Trong trường hợp thực sự đánh giá cao việc chụp ảnh với chi tiết rõ ràng, tháo nắp hoặc lớp bảo vệ ống kính sẽ là tốt hơn.

Vệ sinh ống kính sạch sẽ để các đường nét chụp ảnh được đảm bảo.

Chú ý đến ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố quyết định đến chất lượng bức ảnh. Dù người dùng có đóng khung tốt đến đâu, một bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng kém thường không đạt yêu cầu. Hãy đặt chủ thể sao cho được chiếu sáng tốt từ phía trước và tránh ánh sáng nhân tạo mạnh từ phía sau. Sử dụng ánh sáng tự nhiên là tốt nhất, và đèn flash chỉ nên được sử dụng khi thật cần thiết vì nó có thể tạo ra những độ nhiễu sáng không mong muốn.

Với những mẹo trên, hy vọng người dùng sẽ dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp và ấn tượng trong những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước bằng chính chiếc smartphone của mình.