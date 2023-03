Có bằng chứng iPhone 14 Series "ế" hơn dòng iPhone 13

Chu kỳ phát hành “gia đình” iPhone 14 đã chứng kiến khá nhiều sóng gió do các vấn đề về nguồn cung và nhu cầu suy yếu vào năm 2023. Mặc dù vậy, cặp iPhone 14 Pro đắt tiền hơn vẫn đạt doanh số cao, đáp ứng phần lớn nhu cầu của các khách hàng muốn nâng cấp.

Theo báo cáo từ Display Supply Chain Consultants, tính thới tháng 4, dòng iPhone 14 đã chứng kiến lượng đơn đặt hàng màn hình giảm 39% so với iPhone 13 Series. Đơn đặt hàng màn hình cho bộ tứ iPhone 14 từ tháng 3 – 4 năm nay cũng giảm 23%.

Cặp iPhone 14 Pro vẫn rất "đắt hàng".

Báo cáo cho hay, những sự sụt giảm này là do sự điều chỉnh hàng tồn kho trong ngành, những khó khăn về kinh tế vĩ mô, áp lực lạm phát và nhu cầu giảm. Dự kiến, nhu cầu trong tương lai gần cũng vẫn yếu.

Phân tích báo cáo chuỗi cung ứng cho thấy, các lô màn hình cho bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cao hơn so với các mẫu iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max, lần lượt là 22% và 23%. Điều này là do nhu cầu cao hơn của chúng nhờ bộ tính năng được cải thiện.

Một điểm thú vị từ dữ liệu này là iPhone 13 mini “ế hàng” hơn so với iPhone 14 Plus. Các lô hàng màn hình cho mẫu iPhone 14 Plus mới hơn tăng 59% khi so sánh, cho thấy nhu cầu về chúng nhiều hơn so với iPhone 13 mini.

Dòng iPhone 14 đã chứng kiến lượng đơn đặt hàng màn hình giảm 39% so với iPhone 13.

Ngoài các điều kiện kinh tế vĩ mô và các vấn đề về chuỗi cung ứng, xu hướng nửa đầu năm nay cho thấy nhu cầu đối với iPhone yếu hơn. Doanh số iPhone thường tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán trong quý đầu tiên và một màu mới được tung ra trong quý thứ hai. Tuy nhiên, xu hướng chung của nửa đầu năm nay đang đi xuống.

Ngoài ra, thông tin chi tiết về số lượng lô hàng thành phần riêng lẻ không được thông báo. Đơn đặt hàng thành phần và nhu cầu sản phẩm có thể tương quan nhưng không phải thời điểm nào cũng là chỉ số trực tiếp của nhau.

Ví dụ: nếu một nhà cung cấp nhận thấy có ít đơn đặt hàng hơn từ Apple cho một thành phần cụ thể, nhà cung cấp đó có thể coi đó là nhu cầu giảm. Tuy vậy, Apple hoàn toàn có thể đã lấp đầy kho của mình cho thành phần đó.

Tuy nhiên, đa số các chuyên gia đều đánh giá xu hướng bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi cung ứng. Chưa hết, các nguồn khác cũng đã báo cáo xu hướng tương tự về doanh số bán iPhone và nhu cầu cao đối với các mẫu iPhone 14 Pro.

