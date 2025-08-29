Sự kiện A80: Cách xem lộ trình diễu binh, điểm gửi xe,... trên bản đồ số

Trang thông tin điện tử A80 được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như một không gian số đặc biệt để tái hiện, gìn giữ và lan tỏa những giá trị thiêng liêng.

Bản đồ trên trang thông tin điện tử A80.

Từ các thước phim tài liệu quý, lời hiệu triệu lịch sử, hình ảnh sinh động đến không gian trưng bày 3D thực tế ảo, A80 là nơi hội tụ những dấu mốc vàng son, nơi kết nối cảm xúc và truyền cảm hứng về lịch sử hào hùng, về một dân tộc bất khuất vươn mình bước vào thời đại mới.

Đây cũng là địa chỉ tin cậy để bạn đọc tìm hiểu về các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2025: Diễu binh, hợp luyện, triển lãm, lễ hội đường phố,... và các điểm đến không thể bỏ qua của Hà Nội trong dịp lễ trọng đại này.

Người dùng có thể truy cập trực tiếp trang thông tin điện tử A80 tại địa chỉ: https://a80.hanoi.gov.vn/, hoặc cài đặt ứng dụng "A80 Tự Hào Việt Nam" lên thiết bị di động chạy Android/iOS thông qua các kho ứng dụng Google Play/App Store.

Đặc biệt là bản đồ sự kiện, gồm các thông tin hướng dẫn về an ninh - giao thông - y tế - dịch vụ,… Trong đó, các thông tin hiển thị trực quan tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn/ban-do.htm sẽ rất hữu ích với bất kỳ ai tới xem diễu binh, diễu hành trực tiếp.