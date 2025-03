Chưa bao giờ MacBook Air lại có giá trị tốt hơn MacBook Pro đến vậy

Lý do nằm ở chỗ Apple đã tích hợp những tính năng tuyệt vời của MacBook Air hiện đại kết hợp với chip M4 mới nhất. Quan trọng hơn, tất cả được bán chỉ với mức giá từ 999 USD, giảm 100 USD khi so với tiền nhiệm. Đối với thị trường Việt Nam, sản phẩm có giá từ 17 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với tiền nhiệm.

MacBook Air M4 có giá từ 27 triệu đồng tại Việt Nam.

Trong thực tế, chip M4 không phải là một sản phẩm hoàn toàn mới bởi Apple đã giới thiệu chip này lần đầu tiên trên iPad Pro vào tháng 5 năm ngoái, trước khi ra mắt MacBook Pro M4 vào tháng 10. Trước đây, Apple đã phân loại MacBook Air là dòng sản phẩm thế hệ trước, với tùy chọn MacBook Air M2 giá 999 USD và MacBook Air M3 có giá cao hơn 100 USD. Giờ đây, với sự ra mắt của MacBook Air M4, người dùng có thể sở hữu phiên bản với chip M4 mà không cần phải chuyển sang dòng MacBook Pro.

Với MacBook Air M4, cần gì phải mua MacBook Pro

Cả MacBook Air và MacBook Pro mới đều sử dụng chip M4 cùng với cấu hình gần như giống nhau. Chip này bao gồm CPU 10 lõi (4 lõi hiệu suất cao và 6 lõi tiết kiệm năng lượng) và Neural Engine 16 lõi. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt: MacBook Pro có GPU 10 lõi, trong khi MacBook Air chỉ có GPU 8 lõi nếu người dùng chọn phiên bản giá 17 triệu đồng. Để có GPU 10 lõi trên MacBook Air M4, người dùng sẽ phải chi thêm 5 triệu đồng.

Những điểm hiệu suất đầu tiên của MacBook Air M4 không kém quá nhiều so với MacBook Pro M4.

Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, đặc biệt trong các tác vụ đồ họa nặng như hoạt hình, video độ phân giải cao hoặc chơi game. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hiệu suất thực tế, chúng ta cần chờ đợi các bài kiểm tra thực tế.

May mắn là theo báo cáo từ Wccftech, một số người dùng đã chia sẻ điểm số Geekbench Metal cho MacBook Air M4. Kết quả cho thấy MacBook Air M4 với GPU 8 lõi đạt 54.864 điểm, trong khi MacBook Pro M4 với GPU 10 lõi đạt 57.788 điểm, điều đó cho thấy mức tăng 5% cho Pro. Mặc dù là một sự cải thiện nhưng không phải là một bước nhảy vọt lớn, đặc biệt khi xem xét rằng MacBook Pro có giá khởi điểm 40 triệu đồng.

Tất nhiên điểm chuẩn không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu suất thực tế. MacBook Pro có quạt làm mát, trong khi MacBook Air không có, điều này có thể dẫn đến việc hiệu suất MacBook Air bị giảm khi nhiệt độ tăng cao.

Chọn MacBook Air M4 sẽ rẻ hơn bản Pro khoảng 13 triệu đồng.

Dẫu vậy, MacBook Air M4 vẫn được xem là một lựa chọn mạnh mẽ, đặc biệt khi nhìn vào mức giá 27 triệu đồng. Trong khi MacBook Pro có giá cao hơn 13 triệu đồng và đi kèm với nhiều tính năng bổ sung như màn hình sáng hơn, dung lượng lưu trữ lớn hơn và các cổng kết nối, người dùng có thể thấy rằng việc tiết kiệm 13 triệu đồng là một lựa chọn hợp lý. Nếu cần sức mạnh mà Pro cung cấp, hãy cân nhắc kỹ lưỡng.

Cần lưu ý rằng sự so sánh này chỉ giữa chip M4, không phải chip M4 Pro, vốn chỉ có trên MacBook Pro được bán với giá khởi điểm 50 triệu đồng.