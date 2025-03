HOT: Apple công bố MacBook Air 2025 với màu sắc bất ngờ, giá rẻ hơn

Đúng như các dự đoán, không lâu sau khi giới thiệu iPad Air M3, Apple tiếp tục giới thiệu một thành viên Air khác trong dòng sản phẩm của mình mang tên MacBook Air 2025.

MacBook Air 2025 được trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ.

MacBook Air 2025 được trang bị M4, con chip lần đầu tiên xuất hiện trên iPad Pro M4 mà Apple ra mắt vào năm 2024. Theo đánh giá, chip M4 mang lại sức mạnh vượt trội và sẽ tận dụng tối ưu sức mạnh khi người dùng MacBook Air không gặp phải những hạn chế mà iPadOS có thể gây ra. Sản phẩm mới đi kèm với RAM 16 GB, hỗ trợ màn hình ngoài 6K kép và camera Center Stage 12 MP.

Cả hai phiên bản MacBook Air 2025 có độ dày 11,3 mm và 11,5 mm tương ứng cho các bản kích thước 13 inch và 15 inch, cùng màn hình Liquid Retina hỗ trợ 1 tỷ màu và độ sáng lên đến 500 nits. Các tính năng nổi bật khác bao gồm jack cắm âm thanh 3.5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, mảng ba micrô, Spatial Audio và Dolby Atmos.

Lựa chọn màu Xanh Da Trời chắc chắn nhận được sự quan tâm từ người dùng.

Chip M4 mang lại sự cải tiến đáng kể so với dòng M3, với CPU 10 lõi và GPU lên đến 10 lõi, cho phép tăng hiệu suất gấp 23 lần so với các mẫu MacBook trang bị CPU Intel hàng đầu. Đặc biệt, MacBook Air M4 mới có thời lượng pin lên đến 18 giờ và tích hợp Neural Engine giúp xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh hơn khoảng 3 lần so với mẫu MacBook Air M1.

MacBook Air M4 13 inch sẽ chính thức có mặt vào ngày 12/3 tại một số thị trường. Tại Việt Nam, sản phẩm có mức giá khởi điểm 26,999 triệu đồng cho bản 13 inch và 31,99 triệu đồng cho bản 15 inch. Mức giá này rẻ hơn 1 triệu đồng so với mức khởi điểm của MacBook Air M3 khi bán ra tại Việt Nam vào năm ngoái. Cả 2 sản phẩm đều cung cấp các lựa chọn màu Đêm Xanh Thẳm, Ánh Sao, Bạc và đặc biệt Xanh Da Trời mới với hiệu ứng chuyển màu động đầy bất ngờ.