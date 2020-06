Chiếc iPhone giá trị chỉ hơn 11 triệu đồng nhưng bị bỏ lỡ vì mải ngắm nhìn iPhone 11

Loạt iPhone 11 thực sự là những chiếc điện thoại đáng mua ở thời điểm hiện tại, nhưng có một sản phẩm khác cũng giá trị không kém.

Trong khi iPhone 11 Pro và 11 Pro Max thực sự hấp dẫn thì iPhone 11 lại trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong quý đầu tiên của năm 2020 này. Tuy nhiên, liệu người dùng có biết rằng nếu mải miết nhìn vào iPhone 11 do iPhone 11 Pro và 11 Pro Max có giá quá cao, họ đã bỏ qua một sản phẩm vô cùng giá trị khác đang được bán trên thị trường hay không? Đó là chiếc iPhone XS.

Ngoại trừ chip xử lý kém hơn một chút, còn lại iPhone XS thực sự nổi bật và thậm chí được xếp “chung mâm” với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Nhưng đó chưa phải là tất cả, hãy cùng khám phá thêm lý do vì sao iPhone XS rất đáng mua thời điểm này.

Giá bán quá hấp dẫn

Lý do chính để chọn iPhone XS lúc này rất đơn giản, đó là giá cả. iPhone XS hiện có giá tương đối phải chăng do đã được thay thế bởi iPhone 11 và 11 Pro. Điện thoại vẫn hoạt động rất tốt, đó là chưa kể hệ thống camera tuyệt vời. Nhiều người cho rằng sản phẩm đã qua một đời rồi sẽ không còn hấp dẫn nữa thì thực sự đã lầm.

Hãy so sánh với iPhone 11. Điều rõ ràng nhất chính là màn hình của máy, nơi iPhone XS thực sự tỏa sáng nhờ sử dụng tấm nền OLED - điều mà iPhone 11 chỉ có tấm nền LCD. Ngay cả với chip A12 Bionic, hiệu suất của iPhone XS không hề giảm sút quá nhiều so với A13 Bionic trên iPhone 11. Người dùng chỉ cần nhớ rằng, chip A12 Bionic này đủ sức đối đầu về hiệu suất so với các điện thoại Android cao cấp mới ra mắt gần đây, bao gồm cả Galaxy S20 của Samsung.

Kiểu gì thì cách làm việc của tất cả iPhone đều như nhau

Nếu không quá bận tâm về việc phải trang bị nhiều camera ở mặt sau và có thể sống tốt với camera kép, thực sự không có gì nhiều để so sánh khác biệt giữa iPhone XS và iPhone 11 Pro. Chúng trông khá giống nhau, chức năng ít nhiều giống nhau và cả hai cùng chạy một phần mềm.

Thực sự là iPhone 11 Pro có hiệu năng cao hơn một chút, nhưng người dùng không nên quá lo lắng quá nhiều về điều này, giống kiểu chúng ta đang nâng cấp chiếc Porsche 911 của mình lên Porsche 911 mới chỉ vì nó có thêm 5 mã lực.

Dù thế nào đi chăng nữa, iPhone XS vẫn trông giống như một chiếc điện thoại cao cấp. Nếu có sự lựa chọn giữa iPhone XS và iPhone 11, iPhone XS chắc chắn đáng lựa chọn. Đơn giản vì iPhone XS có màn hình OLED tốt hơn, camera tương đương, chống nước, sạc không dây và nó vẫn vượt trội so với đại đa số điện thoại Android hàng đầu được phát hành vào năm 2020. Và khi nhìn vào những điều đó, chắc hẳn người dùng sẽ dễ dàng biết lý do tại sao nhiều người chọn mua các mẫu iPhone cao cấp đời cũ hơn thay vì chi hơn 20 triệu đồng cho một số mẫu mới nhất mà tốt hơn chẳng bao nhiêu.

iPhone XS đã ngừng sản xuất, nhưng vẫn thỏa sức lựa chọn

Mặc dù iPhone XS hiện đã ngừng sản xuất sau khi Apple phát hành loạt iPhone 11 nhưng người dùng đừng lo lắng quá, bởi nó chỉ đơn giản là không thể mua trực tiếp từ Apple mà thôi. Người dùng hoàn toàn có thể mua iPhone XS từ các cửa hàng, chẳng hạn như MT Mobile nè, cả likenew lẫn mới keng xà beng. Tốt nhất, người dùng nên chú ý đến các sản phẩm likenew vì giá bán khá tốt, chỉ khoảng 11,75 triệu là được một chiếc iPhone XS 64 GB, rẻ hơn khoảng hơn 3 triệu so với máy mới.

Các điện thoại về cơ bản hoạt động trông như mới. Trong nhiều năm qua, rất nhiều người chọn mua iPhone likenew vì nó cho phép họ mua và sở hữu nó trong thời gian dài mà không nghĩ nhiều đến việc vay mượn thêm tiền hoặc "bán thận".

Vậy iPhone XS có thực sự tốt hơn iPhone 11?

Khi xem xét ở những khía cạnh nhất định, iPhone XS thực sự là điện thoại tốt hơn iPhone 11. Ngoài màn hình tốt hơn như đã nói trước đó, khả năng camera của sản phẩm vẫn rất ấn tượng. Thiết kế cũng tương tự, mặc dù iPhone XS dễ di chuyển hơn do có màn hình nhỏ hơn, mà theo mình đó là một điểm cộng rất lớn.

Dĩ nhiên, iPhone 11 cũng có những một số điều mà iPhone XS không thể như chip A13 Bionic mới hơn, vốn được đánh giá là một “con quái vật tuyệt đối” về hiệu năng. Vấn đề là sự khác biệt về hiệu suất của chip A13 Bionic với A12 Bionic trên iPhone XS là không quá nhiều, mà có lẽ đối với người thông thường thì gần như không thể phân biệt ngay cả khi đặt hai sản phẩm cạnh nhau.

Bên cạnh đó, iPhone 11 có pin lớn hơn (3110 mAh so với 2658 mAh trong iPhone XS). Trên hết, iPhone 11 có sẵn với nhiều tùy chọn màu sắc hơn, camera cải tiến cao cấp hơn một chút. Nhưng chất lượng camera chênh lệch ra sao thì chỉ người am hiểu nhiếp ảnh mới phát hiện ra mà thôi.

Cuối cùng, giá thành có thể quyết định chính xác nhất. Các mẫu iPhone XS likenew hiện tại có giá từ 11,75 triệu đồng hoặc 14,9 triệu đồng cho bản mới. Còn với iPhone 11, giá khoảng từ 15,5 triệu đồng cho bản likenew và 17,5 triệu đồng cho bản mới. Không chỉ có giá rẻ hơn, iPhone XS còn giúp người dùng sở hữu một chiếc điện thoại hàng đầu thay vì một điện thoại vốn được gọi không phải là hàng đầu phải không nào?

