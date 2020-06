Galaxy S20+ và iPhone XS Max bất ngờ giảm 5 triệu đồng

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 17:47 PM (GMT+7)

Cuối tuần này, hàng loạt các mẫu smartphone cao cấp đồng loạt giảm giá, cá biệt có Galaxy S10+ giảm tới 06 triệu đồng.

Trong khi các quốc gia khác vẫn đang chật vật chống lại những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh thì Việt Nam vẫn được ca ngợi có tình hình y tế, chính trị ổn định hơn cả. Tuy nhiên, do tâm lý tiết kiệm và phòng ngừa, nhiều người vẫn chưa sẵn sàng chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu. Vì thế, để tiếp tục kích cầu tiêu dùng, hàng loạt các nhà bán lẻ trong nước tiếp tục hạ giá hàng loạt các mẫu smartphone từ cao cấp đến cận cao cấp, tầm trung.

Điểm qua những thiết bị đang được giảm mạnh nhất vào tuần này:

1. Galaxy S10+ 128GB (giảm 06 triệu đồng)

Giá bán: 13,99 triệu đồng

Đây có lẽ là “món hời” nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam. Dòng Galaxy S10 đã tụt giá khá thê thảm sau khi dòng Galaxy S20 được “lên kệ”. Trong đó, Galaxy S10+ được xem là lựa chọn hấp dẫn hơn cả tại thời điểm này.

Đây là sản phẩm đầu tiên trong 2 năm nay có camera selfie kép (10MP + 8MP) hình “viên thuốc” của Samsung, đồng thời cũng tích hợp khả năng xử lý mạnh mẽ (chip xử lý Exynos 9820), cụm camera sau (12MP + 12MP + 16MP) không thua kém nhiều so với Galaxy Note 10.

2. iPhone XS Max 256GB (giảm 05 triệu đồng)

Giá bán: 25,99 triệu đồng

Khi iPhone 11 Pro Max được ra mắt, có lẽ người ta sẽ quên ngay iPhone XS Max bởi thực tế, đây chỉ là phiên bản nâng cấp nhỏ so với iPhone X (2017). Tuy nhiên, điện thoại vẫn được hưởng lợi vì sở hữu kích thước màn hình lớn – 6,5 inch, sức mạnh xử lý (A12 Bionic) chỉ kém một bậc so với iPhone 11 Pro (A13 Bionic) và thiết kế với chất liệu cao cấp – màn hình OLED, khung kim loại không gỉ. Tuy nhiên, so với cặp iPhone 11 Pro, điện thoại thiếu camera góc siêu rộng 12MP nên không có khả năng chụp ảnh góc rộng.

Hiện tại, phiên bản 64GB của iPhone XS Max cũng đang được giảm nhẹ - 02 triệu đồng, chỉ còn 23,99 triệu đồng.

3. Galaxy S20+ và Galaxy S20 Ultra (đồng giảm 05 triệu đồng)

Giá bán từ: 18,99 triệu đồng

Giống như các quốc gia khác, Galaxy S20+ và Galaxy S20 Ultra lại tiếp tục được giảm giá mạnh tại thị trường trong nước chỉ sau hơn 3 tháng ra mắt. So với tháng 2, giá bán của chúng hấp dẫn hơn nhiều. Ưu điểm của cặp smartphone này là phong cách thiết kế gần giống Galaxy Note 10 năm ngoái (camera selfie "đục lỗ" giữa màn hình), có khả năng zoom kỹ thuật số kỷ lục và đặc biệt là Galaxy S20 Ultra có pin lên tới 5000 mAh, màn hình siêu lớn – 6,9 inch và cung cấp khả năng Space Zoom lên tới 100x.

Cùng với đó, Galaxy S20 cũng đang giảm giá ở mức 03 triệu đồng, chỉ còn 18,49 triệu đồng cho bản 128GB.

4. iPhone 11 Pro Max (giảm 02 triệu đồng)

Giá bán từ: 30,49 triệu đồng

iPhone 11 Pro Max vẫn là mơ ước của mọi iFan ở khắp các quốc gia và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Dù đã được giảm giá nhưng chúng vẫn có giá cao hơn nhiều so với dòng Galaxy S20 của Samsung.

Nhưng dòng sản phẩm này xứng đáng vì nó có cấu hình cao cấp nhất trong dòng iPhone: màn hình 6,5 inch; chip xử lý A13 Bionic; RAM 4GB; pin 3969 mAh; cụm 3 camera 12MP; camera selfie 12MP và khả năng chống nước còn vượt cả tiêu chuẩn.

Cùng với “anh lớn”, iPhone 11 cũng đang rơi vào đợt giảm 1,5 triệu cho cả 2 phiên bản 64GB và 128GB với giá bán lần lượt chỉ còn 20,49 và 22,49 triệu đồng.

5. Huawei P40 Pro (giảm 02 triệu đồng)

Giá bán: 21,99 triệu đồng

Thoạt nhìn, Huawei P40 Pro có thiết kế mặt trước khá giống với Galaxy S10+ vì cùng có camera selfie hình “viên thuốc”. Tuy nhiên, sức mạnh xử lý bên trong của máy có phần nhỉnh hơn Galaxy S20 của Samsung vì được tích hợp chip Kirin 990 và cũng có thỏi pin to hơn – 4200 mAh. Đồng thời, bố cục cụm camera sau của máy cũng “khủng” hơn – 50MP, 40MP,12MP, đảm bảo xử lý tốt tất cả các vấn đề hình ảnh.

Tuy nhiên, do không có Google và các dịch vụ Google đi kèm nên điện thoại không được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.

6. Galaxy A80 (giảm 06 triệu đồng)

Giá bán: 8,99 triệu đồng

Mặc dù đã được bán ra khá lâu, phong cách thiết kế cũng như cấu hình bên trong của Galaxy A80 vẫn còn khá “ngon”. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm này là thiết kế toàn màn hình 6,7 inch, người dùng sẽ có được trải nghiệm chơi game và xem phim đã mắt hơn. Ngoài ra, cụm camera trước và sau của điện thoại là có chung chất lượng – 48MP, 8MP, ToF với khả năng chụp ảnh và quay video chân dung xóa phông khá ấn tượng. Thêm nữa, chip xử lý Snapdragon 730 cùng RAM 8GB/ ROM 128GB cũng đủ sức chiến mọi game di động.

Điểm yếu lớn nhất của máy có lẽ là dung lượng pin hơi khiêm tốn – 3700 mAh. Thêm nữa, cơ chế xoay, trượt camera trước và sau cũng có tính bền vững kém hơn so với các thiết kế khác.

Ngoài ra, còn khá nhiều smartphone tầm trung khác đang được giảm giá từ 01 – 3,5 triệu đồng:

• iPhone 7 Plus 32GB: 9,49 triệu đồng (giảm 3,5 triệu)

• iPhone 8 Plus 64GB: 14,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu)

• iPhone SE 128GB: 13,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu)

• Galaxy S10 Lite: 13,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu)

• Galaxy Note 10 Lite: 12,49 triệu đồng (giảm 1,5 triệu)

• Galaxy A70: 7,79 triệu đồng (giảm 1,5 triệu)

• Xiaomi Note 10 Pro: 13,99 triệu đồng (giảm 1 triệu)

• Oppo Reno3 Pro : 13,99 triệu đồng (giảm 1 triệu)

*Lưu ý: Một số mức giá của các sản phẩm trong bài chỉ áp dụng tới hết ngày 07/06.

Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-s20-va-iphone-xs-max-bat-ngo-giam-5-trieu-dong-5020207617471716.htmNguồn: http://danviet.vn/galaxy-s20-va-iphone-xs-max-bat-ngo-giam-5-trieu-dong-5020207617471716.htm