Apple cảnh báo về những cách sạc iPhone không an toàn

Apple vừa cập nhật trang hỗ trợ "Thông tin An toàn Quan trọng dành cho iPhone" (Important Safety Information for iPhone) với cảnh báo mới về những cách sạc iPhone kém an toàn.

Tâm điểm của đợt cập nhật này là Apple đặc biệt khuyến cáo người dùng không nên sạc iPhone dưới gối hoặc chăn, vì có thể dẫn đến tình trạng quá nhiệt, gây nguy cơ cháy nổ và thương tích cho người dùng. "Không bao giờ được ngủ trên thiết bị đang sạc, bộ sạc nguồn hoặc sạc không dây, hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hoặc người của bạn", Apple cho biết.

Apple vừa cập nhật cảnh báo về những cách sạc kém an toàn.

Lý do cho cảnh báo này là khi iPhone được sạc trong môi trường kín và thông gió kém, nhiệt độ của thiết bị có thể tăng cao bất thường, dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Apple cũng lưu ý rằng những người dùng có tình trạng suy giảm khả năng cảm nhận nhiệt độ của cơ thể càng cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề này.

Ngoài ra, công ty cũng khuyến cáo người dùng không nên tiếp xúc da trực tiếp với cáp sạc và đầu nối trong thời gian dài khi cáp sạc đang được cắm vào nguồn điện. Việc này có thể gây ra cảm giác khó chịu hoặc thậm chí là thương tích.

Apple cũng cảnh báo về nguy cơ sử dụng cáp sạc hoặc bộ sạc bị hỏng, hoặc sạc iPhone trong môi trường ẩm ướt. Những hành vi này có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, hư hỏng thiết bị hoặc thậm chí gây nguy hiểm cho người dùng.

Việc tuân thủ các khuyến cáo an toàn của Apple sẽ giúp người dùng bảo vệ bản thân và thiết bị khỏi những nguy cơ tiềm ẩn khi sạc iPhone.

