Bóc tem mô-đun camera zoom trên iPhone 12 Pro Max

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 13:30 PM (GMT+7)

Màn tháo dỡ iPhone 12 Pro Max mới nhất đã tiết lộ hệ thống camera khác biệt ra sao so với hệ thống được sử dụng trong iPhone 12 Pro, với cảm biến lớn hơn và cơ chế OIS dẫn đến gói mô-đun camera lớn hơn nhiều.

Tiếp theo sau những màn tháo dỡ thông thường khác đối với các mẫu iPhone khác, cuộc kiểm tra mới nhất của iFixit cho thấy vẫn có một vài điểm khác biệt trong mô hình so với khi tháo dỡ iPhone 12 Pro. Thân máy lớn hơn đã cho Apple cơ hội để làm những điều khác biệt hơn một chút, với không gian bên trong rộng hơn.

Thay đổi quan trọng nhất là với mô-đun máy ảnh, lớn hơn về mặt vật lý so với mô-đun được tìm thấy trong iPhone 12 Pro do Apple thay đổi một trong các cảm biến. Cảm biến góc rộng của iPhone 12 Pro Max lớn hơn 47% so với iPhone 12 Pro trong khi vẫn giữ nguyên độ phân giải, cho phép các điểm ảnh lớn hơn thu được nhiều ánh sáng hơn và cung cấp hiệu suất ánh sáng yếu tốt hơn.

Việc Apple sử dụng hệ thống ổn định hình ảnh quang học thay đổi cảm biến trên cảm biến có nghĩa là nó cần thêm không gian, với 4 nam châm được sử dụng để di chuyển cảm biến hàng nghìn lần mỗi giây.

Khi mở iPhone 12 Pro Max, sự khác biệt đầu tiên rõ ràng ngay lập tức là pin, vì Apple đã tiếp tục sử dụng phiên bản hình chữ L được sử dụng trong iPhone 11 Pro Max, thay vì chuyển sang phiên bản hình chữ nhật tiêu chuẩn hơn như đã thấy trên iPhone 12 Pro.

Việc giữ nguyên hình dạng cũng mang lại cho nó công suất cao nhất trong số 4 mẫu là 14,13Wh, cao hơn nhiều so với 10,78Wh được sử dụng trong iPhone 12 và iPhone 12 Pro, cũng như phiên bản 8,57Wh trong iPhone 12 mini. Tuy nhiên, đây vẫn là một mức giảm so với công suất 15,04Wh được sử dụng trong iPhone 11 Pro Max.

Mặc dù phần lớn chứa các thành phần giống nhau nhưng thiết kế của bảng mạch logic cũng khác nhau trong Pro Max, và nó được công ty cho là rất nhỏ gọn. Giống như các mẫu cỡ trung, nó cũng được hưởng lợi từ đầu đọc SIM mô-đun, giúp linh kiện thân thiện với sửa chữa hơn.

Không gian rộng hơn cũng cho phép Apple đặt một số thành phần khác có thể được hưởng lợi từ không gian đặt nhiều hơn. Điều này bao gồm một Taptic Engine lớn hơn và loa, mặc dù cũng có phần nhựa đen được cho là chỉ để lấp đầy không gian “không sử dụng”.

iPhone 12 Pro Max được cho điểm “khả năng sửa chữa” là 6 trên 10. Trong khi iFixit ca ngợi việc ưu tiên sửa chữa màn hình và pin, cũng như tính mô đun của hầu hết các thành phần, việc sử dụng các loại vít không phổ biến, các biện pháp chống thấm nước và khả năng phải thay vỏ mặt sau khi kính vỡ là những yếu điểm.

